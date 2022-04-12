Голову НАБУ Ситника звільнили - нардеп назвала причину

Роки діяльності Ситника на посаді не минули без скандальних моментів.

Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника у вівторок, 12 квітня, звільнили з посади у зв'язку із закінченням терміну дії його повноважень.

Про це у Telegram повідомила народний депутат України Юлія Гришина.

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Варто зазначити, що Артем Ситник очолював НАБУ з квітня 2015 року. У серпні того ж року проти нього було відкрите перше на цій посаді кримінальне провадження за зловживання службовим становищем. Тоді питання виникли до включення сторонніх осіб до складу делегації для поїздки в Лондон, однак після роз'яснення Великої Британії обвинувачення були зняті.

За час своєї діяльності у Ситника було багато скандальних моментів — зокрема, у 2017 році генпрокуратура відкрила проти нього кримінальне провадження за трьома статтями через те, що під час розмови з журналістами голова НАБУ розкрив деталі низки проваджень. У 2018 році Артему Ситнику дісталося вже від САП за недостовірне декларування. У 2019 йому інкримінували відпочинок за чужий кошт у мисливському господарстві на Рівненщині, на який витратили не менше 500 тисяч гривень. Цього ж року його внесли до реєстру корупціонерів через порушення встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків. А у 2020 році стало відомо, що Ситник не задекларував 1 млн російських рублів, отриманих від продажу нерухомості в тимчасово окупованому РФ Криму.

Попри те, що діяльність Артема Ситника супроводжувалася скандалами, йому за час перебування на посаді вдалося притягнути до відповідальності сотні корупціонерів різного рівня, зокрема, суддів, працівників СБУ, МВС, податкової міліції, митної служби, районних адміністрацій, депутатів обласної, міських, районних рад і т.д.

Крім того, за керівництва Артема Ситника, НАБУ відзначилось гучними справами із затримання сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та початку розслідування щодо заводу "Кузня на Рибальському" (власники Порошенко і Кононенко).

Раніше "Телеграф" повідомляв, із займаної посади вирішили усунути гендиректора заводу "Антонов" Сергія Бичкова та перевірити факти порушень на підприємстві. Не виключено, що йдеться про скандали щодо купівлі палива для рейсів літаків, які виконують вантажні перевезення у всьому світі.