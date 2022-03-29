Втратив "Мрію" і втік за кордон: за що могли усунути главу "Антонова" Сергія Бичкова
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Екс-главу ДП "Антонов" перевірять на предмет корупції та зв’язків з РФ
У ході російської агресії в Україну наша країна втратила унікальний, найбільший вантажний літак у світі Ан-225 "Мрія", який був у єдиному екземплярі. Літак згорів у своєму ангарі ще в перші дні російського вторгнення.
Загалом цього, за словами командира екіпажу "Мрії" Дмитра Антонова, можна було б уникнути, якби керівництво ДП "Антонов" за 2 тижні до початку російської агресії не залишило Україну та не поїхало до німецького міста Лейпциг. Саме туди за словами Антонова пропонували вивезти "Мрію" та інші літаки компанії – Ан-26, Ан-28 та Ан-74. Проте замість рішення про переведення керівництво компанії воліло туди виїхати саме.
Також пілот підкреслив, що в тому, що сталося, "можна знайти зв’язки з РФ".
Мільйони гривень на паливі для літаків
Як пояснили в "Укроборонпромі", у компанії вирішили усунути гендиректора "Антонова" Сергія Бичкова та перевірити факти порушень в "Антонові", про які повідомлялося пілотом і у ЗМІ.
Не виключено, що йдеться про скандали щодо купівлі палива для рейсів літаків, які виконують вантажні перевезення у всьому світі. За даними журналістів, лише за одну заправку літаків "Антонова" за паливо переплачувалося близько 13-15 тисяч доларів. За цим фактом Офіс Генерального прокурора України навіть відкрив кримінальне провадження.
Свої покупки палива ДП "Антонов" здійснювало через компанію Jetex, яка також обслуговує літаки в аеропорту Сімферополя в окупованому Криму.
Втім, у "Антонові" інформацію журналістів спростували, хоча це вже далеко не перше повідомлення про махінації керівництва підприємства на купівлі палива.
Не виключено, що інформація ЗМІ також стане об’єктом пильної уваги правоохоронних органів, про що заявив гендиректор ДП "Укроборонпром" Юрій Гусєв.
Незважаючи на знищення Ан-225, на "Антонові" сподіваються відновити "Мрію" за допомогою ще одного недобудованого літака цієї категорії, на що потрібно від 700 мільйонів до 1 мільярда доларів.
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