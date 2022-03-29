Втратив "Мрію" і втік за кордон: за що могли усунути главу "Антонова" Сергія Бичкова

Екс-главу ДП "Антонов" перевірять на предмет корупції та зв’язків з РФ

У ході російської агресії в Україну наша країна втратила унікальний, найбільший вантажний літак у світі Ан-225 "Мрія", який був у єдиному екземплярі. Літак згорів у своєму ангарі ще в перші дні російського вторгнення.

Загалом цього, за словами командира екіпажу "Мрії" Дмитра Антонова, можна було б уникнути, якби керівництво ДП "Антонов" за 2 тижні до початку російської агресії не залишило Україну та не поїхало до німецького міста Лейпциг. Саме туди за словами Антонова пропонували вивезти "Мрію" та інші літаки компанії – Ан-26, Ан-28 та Ан-74. Проте замість рішення про переведення керівництво компанії воліло туди виїхати саме.

Також пілот підкреслив, що в тому, що сталося, "можна знайти зв’язки з РФ".

Мільйони гривень на паливі для літаків

Як пояснили в "Укроборонпромі", у компанії вирішили усунути гендиректора "Антонова" Сергія Бичкова та перевірити факти порушень в "Антонові", про які повідомлялося пілотом і у ЗМІ.

Не виключено, що йдеться про скандали щодо купівлі палива для рейсів літаків, які виконують вантажні перевезення у всьому світі. За даними журналістів, лише за одну заправку літаків "Антонова" за паливо переплачувалося близько 13-15 тисяч доларів. За цим фактом Офіс Генерального прокурора України навіть відкрив кримінальне провадження.

Свої покупки палива ДП "Антонов" здійснювало через компанію Jetex, яка також обслуговує літаки в аеропорту Сімферополя в окупованому Криму.

Втім, у "Антонові" інформацію журналістів спростували, хоча це вже далеко не перше повідомлення про махінації керівництва підприємства на купівлі палива.

Так тепер виглядає Ан-225 після російського вторгнення.

Не виключено, що інформація ЗМІ також стане об’єктом пильної уваги правоохоронних органів, про що заявив гендиректор ДП "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

Незважаючи на знищення Ан-225, на "Антонові" сподіваються відновити "Мрію" за допомогою ще одного недобудованого літака цієї категорії, на що потрібно від 700 мільйонів до 1 мільярда доларів.