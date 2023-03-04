Один из них будет 7 лет руководить НАБУ. Что известно о тройке финалистов отбора

Кандидат возглавит бюро, расследующее коррупцию топ-чиновников

Конкурсная комиссия сегодня отобрала трех кандидатов на должность главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Далее Кабмин должен выбрать одного "победителя" из этой тройки финалистов и на семь лет утвердить директора бюро, борющегося с коррупцией в Украине.

Финалистами отбора стали:

1. Сергей Гупяк

2. Семен Кривонос.

3. Роман Осипчук.

Сергей Гупяк

Сергей Гупяк

Сергей Гупяк работает начальником следственного отдела теруправления ГБР в Хмельницком, до этого работал в органах прокуратуры.

Как отмечает "Суспільне", во время собеседований у комиссии были вопросы к Гупяку относительно результатов служебного расследования. Оно касалось нарушения сроков подачи акта в суд прокурорами. Это были подчиненные Гупяка. На это кандидат ответил, что сопровождение обвинительного акта не входило в его полномочия.

Гупяк объяснял, что почти все имущество имеет благодаря родителям, которые 20 лет были предпринимателями, передают "Схемы". В 2007 году семья купила дом и земельный участок в Винницкой обл. за 240 тысяч гривен. У семьи три автомобиля: Opel Zafira, Seat Ibiza и Toyota RAV 4. Как рассказал Гупяк, Toyota RAV4 за более 900 тысяч гривен он купил вместе с матерью – половину суммы внес сам, другую половину – она.

Семен Кривонос

Семен Кривонос

Второй кандидат — 40-летний Семен Кривонос, он из Мариуполя, окончил Национальный аграрный университет по специальности "Агрономия", далее — академию госуправления (получил квалификацию "магистра государственного управления"). Имеет квалификацию специалиста права.

Сейчас Семен Кривонос – председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ), созданной после ликвидации ГАСИ. Этот институт выдает лицензии на строительство.

За свою карьеру Кривонос работал, в частности, на Одесской таможне:

С ноября 2015 по ноябрь 2016 – первый заместитель начальника Одесской таможни ГФС.

В 2016 году Семен Кривонос выиграл конкурс на должность директора Одесского управления НАБУ. От должности отказался и вернулся работать в таможню. " Центр Противодействия Коррупции ", напротив, пишет, что он не был назначен из-за скандалов вокруг незаконного состояния.

История о борьбе с коррупцией: по заявлению Семена Кривоноса НАБУ задержало представителя одного из киевских застройщиков, пытавшегося дать главе ДИАМ взятку в размере 120 тыс. долларов за содействие в получении разрешений.

Возможна приближенность к ОП: политик Михаил Саакашвили ранее писал, что кандидатуру Кривоноса поддержал нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак.

Саакашвили ранее писал о возможной поддержке кандидатуры ОП

История, связанная со взятками: как пишут "Схемы", в 2014 году, когда Кривонос был руководителем регистрационной службы управления юстиции Киевской обл., СБУ расследовала дело о взятках, где он фигурировал. Согласно судебному реестру, он якобы потребовал взятку в 120 тыс. дол. вместе с председателем сельсовета Обуховского района за выделение участка.

Но это дело закрыли, не доказав его вину. Сам Кривонос тоже объяснял, что версия следствия не подтвердилась.

Роман Осипчук

Роман Осипчук

Роман Осипчук работает руководителем управления внутреннего контроля НАБУ. Ранее работал в подразделениях Госслужбы по борьбе с экономической преступностью Управлений МВД в Луганской и Киевской областях.

В 2020 году мать Осипчука приобрела две квартиры: в Каховке и Киеве. По словам Осипчука, квартиру в Каховке подарили ей родители. В Киеве семья купила квартиру за собственные хранения и часть продажи квартиры в Луганске.

В 2021 году жена Осипчука также купила квартиру в Киеве. Об этом кандидат отметил, что квартиру купили для тещи за деньги из зарплаты Осипчука и его жены.

Почему выбирают директора

НАБУ является одним из важнейших антикоррупционных органов, поскольку расследует коррупцию чиновников топ-уровня. Бюро важно еще и для ЕС, потому что необходимость назначения директора указана даже в условиях предоставления финпомощи Украине и в условиях для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Первым и единственным директором НАБУ был Артем Сытник, но 16 апреля 2022 года срок его полномочий истек. И.о. директора сейчас является его бывший первый заместитель Гизо Углава.

Отбор проводила Конкурсная комиссия из 6 человек, назначенных правительством: это 3 эксперта, делегированные международными партнерами, и 3 украинских эксперта. Для принятия решения обязательна поддержка 2 "международников".

Как проходили этапы отбора кандидатов

Сначала тестировали знание законодательства и руководящий опыт. Но ключевой этап начался 16 января, когда комиссия утвердила 22 кандидата (впоследствии одного устранили из-за недостаточности опыта управления).

На ключевом этапе проводили главное — собеседования на честность (соответствие состояния дохода и наличие декларации), компетентность, проверяли, насколько кандидат будет независим от указаний власти.

Но даже этот процесс отбора вызывал сомнения у журналистов и борцов с коррупцией. "Центр противодействия коррупции" сомневается, смогут ли все три финалиста быть независимыми от власти. Причина — политические связи одного и работа в ГБР другого, замечания о добродетели по отношению к обоим.

ЦПК называет недостатком несовершенные правила и процедуры конкурса:

"Последствием этого стал выбор не тройки лучших, а тройки тех, относительно кого достигнут компромисс двух международных экспертов и двух украинцев. Поэтому существует риск назначения на должность кандидата, который не будет полностью независим в своей работе", — пишет ЦПК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что искоренить коррупцию в Украине не удастся полностью. Но у общества есть шанс сделать ее невыгодной, считает экономист Андрей Длигач.