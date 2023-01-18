Новый директор НАБУ: дело на триллион долларов

Бывший директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник закончил свою 7-летнюю каденцию и сейчас проходит конкурс на должность нового руководителя.

Несмотря на то, что с первых шагов НАБУ его критиков было достаточно, сегодня можно утверждать, что институт состоялся. Укоренился. Более того, и в условиях войны на Бюро возлагают большие надежды, а после – тем более. Каким он будет в следующие 7 лет, в значительной степени будет зависеть и от того, кто придет на смену первому директору. А в конкурсной комиссии говорят, что значение НАБУ переходит на совершенно новый уровень: предварительно послевоенная финансовая поддержка Украины со стороны стран-партнеров оценивается в 1 триллион долларов… Надлежащий контроль должен быть гарантирован.

После Революции Достоинства не только для украинского общества, но и для наших международных партнеров запрос на преодоление коррупции оказался в своей самой высокой точке.

Многочисленные дискуссии и консультации указывали на то, что кардинальная реформа всей правоохранительной системы (а также прокуратуры и судебной ветви власти) должна быть дополнена созданием нового независимого органа, который возьмет на себя функции борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. Так зародилось "Обезвредить и предотвратить!" – лозунг Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Какими бы своевременными и необходимыми ни были созданные институты (или конституции, в широком смысле этого слова) они всегда и всюду преодолевают трудный путь – зарождение идеи, практического становления и эффективной работы. И только потом, если эти этапы пройдены достойно, появляется то, без чего институтам долго не устоять и успешно не функционировать – доверие общества. Так было, например, с Конституцией Соединенных Штатов. И пусть читатель простит эти несколько высоких фраз. В трудные минуты Конституционного конвента Вашингтон терял всякую надежду и признавался, что Конституция вряд ли продержится больше двадцати лет. Франклин на склоне своих лет написал одному своему другу: "Наша конституция реально действует, и, похоже, все свидетельствует о том, что она будет жить долго; но в этом мире нет ничего определенного, кроме смерти и налогов".

Сегодня, во времена напряжения, мы видим, что институт действует. Хотя и не мог начать свою работу сразу и без помех.

В начале Бюро не хватало решения целого ряда законодательных проблем. В частности, процесс тормозился из-за отсутствия Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Последний, хотя и был создан в 2016-м, смог заработать только три года назад.

Однако даже в этих неполноценных законодательных и институциональных условиях НАБУ начало действовать очень активно. И эта активность во времена Сытника приобрела определенные черты.

Становление: стиль Сытника

Давление украинского общества и западных партнеров изначально заставляли НАБУ действовать, не дожидаясь, пока появятся САП и ВАКС. Страна и партнеры хотели видеть результаты, хотели видеть, что эту коррупционную глубь наконец-то удается сдвинуть с места. И, что эта работа будет не просто Сизифовым трудом, а будет давать конкретный результат.

Соответственно, интерес к Бюро был чрезвычайно высоким. Ожидания еще выше… А ставки делались на то, сможет ли новосозданный орган подцепить "большую рыбу". Скептики даже не надеялись, что детективы Бюро приступят к "неприкасаемым". Однако это произошло. Громкие дела появлялись с периодичностью новых эпизодов длительного незавершенного сериала: Онищенко и газ, Розенблат и янтарь, Насиров и скрутки, Мартыненко и уран, Микитась и метро…

Артем Сытник 7 лет возглавлял НАБУ

Эти и другие подобные дела стали фактически своеобразным стилем НАБУ и его первого директора – Артема Сытника. Этот стиль характеризуется, прежде всего, смелостью, потому что вдруг оказалось, что в стране даже "священные коровы" не могут безнаказанно "выпасаться на чужих пастбищах". У общества был запрос именно на такую справедливость.

Тем не менее, все понимали на этих примерах, что чем громче дело, тем реже оно заканчивается обвинительным приговором. У НАБУ был свой запрос – на должную законодательную основу и на независимую судебную систему. Кроме того, конечно, что скрывать, не хватало опыта. Не все эти дела доведены до судебных приговоров, процессуальные действия продолжаются, но… Все-таки она крутится! Институция реально действует, и, похоже, все говорит о том, что она будет жить долго.

Следует также упомянуть, что и в начале, и сейчас НАБУ оказывается под давлением то Генеральной прокуратуры, то Офиса президента, то САП. Вынужденно конкурирует с другими структурами, которые стремятся "укротить" новый институт (и не только путем блокирования уголовных производств или спуска дел на тормозах в судах). К примеру, не секрет, что пятый Президент Украины лично пытался вмешиваться в работу НАБУ. А сам Сытник неоднократно находился под персональным давлением и общественности, и САП, и разнокалиберных чиновников.

Однако дела есть дела. В целом статистика свидетельствует о том, что при Сытнике НАБУ привлекли к ответственности 8 депутатов, троих заместителей министров, двух министров, 45 судей – в общей сложности более 550 человек из высшего государственного и руководящего звена.

Согласно отчету НАБУ за первое полугодие 2022 года, Бюро имело в работе 859 уголовных производств. Было вручено 357 сообщений о подозрении и составлено 380 обвинительных актов. А обвиняемых оказалось 731 (среди которых 10 судей и народный депутат). Конечно, здесь нет какой-то шкалы достаточности. Но эти цифры красноречивы.

Утверждение: доверие к Бюро

В прошлом году мэр Днепра Борис Филатов сообщил НАБУ о том, что Максим Микитась, бывший глава строительной компании "УкрБуд", предложил ему взятку в размере 22 млн. евро за доступ к строительству метро в Днепре. ВАКС дал Микитасю выбор: либо содержание под стражей, либо залог в 260 млн гривен. Такой суммы подозреваемый не нашел.

1 февраля 2022 года НАБУ и САП разоблачили представителя одного из столичных застройщиков на взятке главе Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (укр. ДИАМ). Следствие установило, что задержанный предложил главе ДИАМа Семену Кривонсу около 120 тыс. дол. США за незаконную выдачу сертификата о принятии в эксплуатацию многоэтажки в Киеве, несмотря на нарушения.

Единичные случаи? Известны фамилии? Возможно.

Но Кривонос уже действительно становится известным. По крайней мере, его фамилия упоминается на сайте НАБУ не только в качестве разоблачителя коррупции. В июне 2021 года Артем Сытник, Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев и председатель ДИАМа Семен Кривонос подписали Меморандум. Возглавив вновь созданный институт по результатам открытого конкурса руководитель ДИАМ должен обеспечить в т. ч. и кадровые изменения. "Для того чтобы этот процесс был максимально прозрачным и открытым, – утверждал он в одном из интервью, – мы заключили Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией. … Это был первый месседж, который мы дали рынку: мы работаем с данным институтом – пожалуйста, не играйте с огнем".

Свидетельствуют ли эти факты о том, что из состояния становления НАБУ переходит в другую фазу – утверждение ? Вполне возможно. По крайней мере, легко предположить, что именно такого положения дел ожидает украинское общество и международные партнеры. Тем больше должно быть внимание и интерес к текущему конкурсу, который и должен определить перспективы НАБУ.

Будущие дела

Следует отметить, что военное положение вполне могло бы стать весомой причиной для того, чтобы не проводить конкурс на должность нового директора НАБУ. Также война могла бы стать оправданием неназначения главы САП. Однако САП получила руководителя, ведь война никак не отменяет необходимость борьбы с коррупцией. Напротив! А послевоенное состояние и подавно. Тем самым назначение нового директора Бюро входит в категорию национальной безопасности.

"Из-за ряда неудачных попыток найти действенные решения по борьбе с коррупцией, в Украине наконец-то сформировалась структура специализированных антикоррупционных органов: НАБУ как специализированный следственный орган; САП – Специализированная антикоррупционная прокуратура как специализированный орган прокуратуры; и ВАКС – Высший антикоррупционный суд – как специализированный судебный орган. Эти три органа образуют уникальную структуру, которая может быть очень эффективной, но это произойдет только при условии, что там будут работать беспристрастные, объективные, осведомленные и независимые профессионалы, если хотя бы одна из этих структур не может привлечь таких людей – вся структура рушится", – считает Драго Кос, глава Рабочей группы ОЭСР [ Организация экономического сотрудничества и развития – ред. ] по вопросам взяточничества в международных деловых операциях и член конкурсной комиссии НАБУ.

20 декабря прошлого года был завершен прием документов от желающих занять кресло нового директора НАБУ. С первичной подачей документов и определением победителя конкурс состоит из 7 этапов. 12–13 января состоялся второй этап (тестирование общих способностей), в котором приняли участие 49 кандидатов, а на первом этапе было 74 участника.

Анализ списка кандидатов свидетельствует о том, что в соревновании по Бюро столкнулись несколько концепций.

Первая состоит в том, что возглавить НАБУ стремятся те, кто уже там работает и, очевидно, имеет опыт и знает, что нужно делать. Среди кандидатов 18 действующих работников Бюро.

Вторая концепция – "свежий взгляд", то есть участие в конкурсе не причастных к Бюро людей. В их числе 11 работников прокуратуры, 11 госслужащих, 9 военных, 6 адвокатов, 5 работников Государственного бюро расследований.

Но есть и третья концепция – назовем ее "политическим контролем". В частности, на конкурс подалась народный депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Юлия Яцик.

100 баллов из 100 на первом этапе конкурса набрали руководитель Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Сергей Наумюк и бывший детектив НАБУ, а ныне прокурор САП Руслан Габриелян.

В первую десятку лидеров попали детективы НАБУ Евгений Теницкий, Александр Цивинский, Александр Скомаров и руководитель юридического управления НАБУ Игорь Ярчак.

Кроме того, лидируют в конкурсе действующий руководитель Госинспекции архитектуры, градостроительство Семен Кривонос и руководитель Бучанской окружной прокуратуры Руслан Кравченко.

Среди лидеров также Сергей Гупяк, начальник 4-го следственного отдела Теруправления ГБР в Хмельницком, Юрий Табака, заместитель руководителя Тернопольской облпрокуратуры.

Среди конкурсантов такие люди, как заместитель министра юстиции Валерия Коломиец и прокурор САП Роман Симкив – именно он принимал участие в расследованиях дел Мартыненко, Онищенко и Насирова.

13-14 января состоялся второй этап конкурса – тестирование общих способностей. В нем приняли участие 49 кандидатов из 50 допущенных (по результатам предыдущего этапа). Один кандидат предоставил комиссии заявление о своем отсутствии. По результатам тестирования к следующему этапу конкурса допущено 22 кандидата.

После первого этапа конкурса особое внимание привлекал один известный конкурсант – бывший руководитель управления Генеральной прокуратуры по спецрасследованиям и делам Майдана Сергей Горбатюк. Он выступил с критикой конкурса, в частности, о наличии ошибок в тестах, и подал уже три жалобы.

Экс-руководитель управления Генпрокуратуры по спецрасследованиям и делам Майдана Сергей Горбатюк

Его жалобы и публичная критика конкурса, если обобщить, сводятся к тому, что конкурсная комиссия руководствуется нормами и правилами так, чтобы иметь возможность влиять на результат в ручном режиме. По словам Горбатюка, у членов конкурсной комиссии нет желания исправлять ошибки и очевидные несоответствия закона при отборе и директора НАБУ, и детективов.

Не привлекает внимания, но уверенно одолевает этапы конкурса и тот же Семен Кривонос. Он снова появляется на сайте НАБУ. И, похоже, это не только результат Меморандума и разоблачения коррупции. С антикоррупционной деятельностью он связывает гораздо больше, чем предполагает его нынешняя должность.

Руководитель Госинспекции архитектуры, градостроительства Семен Кривонос

В 2015-2016 годах он занимал должность первого заместителя руководителя одесской таможни ГФС Украины (был помощником Юлии Марушевской, начальницы Одесской таможни, соратницы Михаила Саакашвили) и участвовал в реализации проекта "Открытое таможенное пространство". В апреле 2016 победил в конкурсе на должность директора Одесского территориального управления НАБУ, опередив 58 соперников. Однако отказался от должности из-за журналистского расследования, которое упрекало его в неблагочестии. К слову, впоследствии Артем Сытник заявил, что Кривонос не был подозреваемым ни в каком деле: "Он проходил специальную проверку, прошел ее, обвинение ему не предъявлялось, какого-либо конкретного уголовного дела по нему не было, доказательств, указывающих на то, что он причастен к чему-то, не было". А вот статус обличителя коррупции уже есть.

Вот такие кандидаты. Вот такие перспективы. После двух первых этапов конкурса интрига сохраняется. Итак, на сегодняшний день нет четких и угрожающих признаков того, что кто-то пытается посадить в кресло директора НАБУ конкретного человека. "Радует то, что мы – члены Конкурсной комиссии НАБУ, пока не ощутили давления и не заметили никаких попыток коррупции при отборе Директора НАБУ", – заверил Кос. "К весне комиссия подаст на утверждение Кабинета Министров Украины три кандидатуры на должность директора НАБУ, конкурс проходит прозрачно и без какого-либо давления", – заявил Председатель конкурсной комиссии на занятие должности директора НАБУ Николай Кучерявенко.

По оценкам, которые привел Кос, около одного триллиона долларов США потребуется для восстановления Украины после войны. Это большие деньги, говорит он, и без действенной системы контроля, сдерживаний и противовесов значительная часть этих денег может быть потеряна или попадет в карман преступников и их посредников. Международный валютный фонд (МВФ) также увязывает кредитование Украины с ее способностью бороться с коррупцией.

В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный подписали Меморандуме об экономической и финансовой политике Мониторинговой программы с участием совета директоров МВФ. В письме о намерениях на имя главы Фонда Кристаллины Георгиевой они заверили, что глава НАБУ будет назначен до апреля 2023 года.

Желание перемен, после десятилетий засилья "коррупционных вакханалий", требования международных партнеров и друзей, искренне убежденных, что одно из бедствий Украины кроется именно в этом позорном явлении, обстоятельствах страшного настоящего и вызовах будущего – все эти вещи свидетельствуют о важности и необходимости эффективной антикоррупционной работы. Один британский историк писал: "История институтов – это часто история обмана и иллюзий, потому что добродетель институций зависит от идей, которые создали их, и духа, который сохраняет их, а форма может оставаться неизменной еще долго после того, как потеряно содержание".

Следовательно, важно совместно заботиться о том, чтобы не потерять смысл. Не забыть первоначальную идею. Не потерять дух. Дух добродетели служения на высоких должностях. Идею неотвратимости наказания независимо от должности или статуса. Это, надеемся, и будет содержанием будущей действенности НАБУ.