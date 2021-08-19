Голова Центру протидії дезінформації зібралася в декрет — за час роботи про її досягнення нічого невідомо

Поліна Лисенко — керівник створеного в квітні Центру протидії дезінформації, зібралася в декретну відпустку.

Про це вона особисто повідомила "Телеграф".

Формально Центр запрацював 2 квітня, тоді ж указом президента Володимира Зеленського туди і призначили Поліну Лисенко. До цього вона працювала в Офісі генпрокурора та керувала проектом з розвитку судової гілки влади і міжнародного співробітництва Офісу простих рішень і результатів.

Презентуючи Центр, Зеленський говорив, що він повинен стати "міжнародним хабом протидії пропаганді і дезінформації". Однак цього не сталося: з початку створення Центру про його роботу нічого не було чутно, а сама Лисенко в коментарях ЗМІ говорила, що з 2 квітня працює без зарплатні, а на оплату ще не існуючого штату до кінця року їй необхідно 11-12 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що Центр протидії дезінформації виявився вельми закритою структурою, яка формально підпорядковується Раді національної безпеки і оборони України. В експертному середовищі, зокрема у волонтерів, які працюють на інформаційному фронті, до цього органу виникають питання ще з дати його створення.

Щоб зрозуміти, чим же на восьмому році гібридною війни займається Центр протидії дезінформації і його керівник, "Телеграф" безпосередньо звернувся до Поліни Лисенко, але вона відповіла, що з завтрашнього дня — з 20 серпня, йде у декретну відпустку.

"З завтра планую бути на лікарняному. Декретному лікарняному", — прокоментувала Лисенко.

Як повідомлялося, 2 квітня Зеленський, говорячи про підсумки чергового засідання РНБО України, зазначив створення і початок роботи Центру протидії дезінформації.