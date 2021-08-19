Глава Центра противодействия дезинформации собралась в декрет - за время работы о ее достижениях ничего неизвестно

Полина Лысенко — руководитель созданного в апреле Центра противодействия дезинформации, собралась в декретный отпуск.

Об этом она лично сообщила "Телеграфу".

Формально Центр заработал 2 апреля, тогда же указом президента Владимира Зеленского туда и назначили Полину Лысенко. До этого она работала в Офисе генпрокурора и руководила проектом по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов.

Презентуя Центр, Зеленский говорил, что он должен стать "международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации". Однако этого не произошло: с начала создания Центра о его работе ничего не было слышно, а сама Лысенко в комментариях СМИ говорила, что со 2 апреля работает без заплаты, а на оплату ещё не существующего штата до конца года ей необходимо 11-12 миллионов гривень.

Стоит отметить, что Центр противодействия дезинформации оказался весьма закрытой структурой, формально подчиняющейся Совету национальной безопасности и обороны Украины. В экспертной среде, в частности у волонтеров, работающих на информационном фронте, к этому органу возникают вопросы еще с даты его создания.

Чтобы понять, чем же на восьмом году гибридной войны занимается Центр противодействия дезинформации и его руководитель, "Телеграф" напрямую обратился к Полине Лысенко, но она ответила, что с завтрашнего дня — с 20 августа, уходит в декретный отпуск.

"С завтра планирую быть на больничном. Декретном больничном",- прокомментировала Лысенко.

Как сообщалось, 2 апреля Зеленский, говоря об итогах очередного заседания СНБО Украины, отметил представление и начало работы Центра противодействия дезинформации.