С финансированием, но без результатов: чем занимается Центр противодействия дезинформации

Скандал вокруг деятельности Центра противодействия дезинформации продолжает разгораться, секретарь СНБО прокомментировал ситуацию "Телеграфу"

В апреле 2021 года в Украине с помпой запустили Центр противодействия дезинформации, который должен был функционировать при Совете нацбезопасности и обороны. Однако за почти полгода работы, Центр не показал ни одного явного результата работы — нет информации о том, какое финансирование он получает от СНБО, а его руководительница Полина Лысенко, тем временем, ушла в декретный отпуск. «Телеграф» решил поинтересоваться, чем живет Центр и работает ли он вообще – ответы на эти вопросы далее в тексте.

Центр противодействия дезинформации был создан в марте 2021 года решением СНБО, а уже 2 апреля президент Владимир Зеленский своим указом назначил руководительницей Центра Полину Лысенко, которая ранее работала в НАБУ и в Офисе генпрокурора. Анонсируя Центр, президент говорил, что в будущем он должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире. А глава Офиса президента Андрей Ермак, представляя Лысенко, заявил еще в апреле, что центр уже работает, и будет объединять соответствующие государственные структуры, которые касаются информационной сферы, а также органы разведки и нацбезопасности.

«Такая структура медицинского лечения информационного пространства очень быстро займет важное место в украинском и международном пространстве», — говорил Ермак.

По его словам, Центр начал свою работу в помещении ОП. Также, в положении о Центре, утвержденном президентом, было обозначено, что граничное количество штата составляет 52 человека, а Кабинет министров должен в двухнедельный срок обозначить условия оплаты труда для работников ведомства. Это положение было утверждено в мае, а уже в июне выходит интервью Полины Лысенко, в котором она говорит, что Центр так и не получил помещения, финансирования и штата. А сама она с момента назначения работает без зарплаты и занимает небольшой кабинет в здании СНБО. По ее словам, примерный бюджет на оплату труда половины штата, к концу 2021 года – 11-12 млн гривен, то есть 60 тысяч на одного человека в месяц.

Тогда на слова госпожи Лысенко отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, который назвал интервью манипулятивным и отметил, что в Центре уже работает 15 человек, к его работе также приобщены сотрудники Службы безопасности Украины и у центра уже есть «определенные кейсы», но не сообщил какие.

Чтобы разобраться, чем занимается центр спустя почти полгода с момента его запуска, и есть ли уже финансирование, «Телеграф» обратился за комментарием к Полине Лысенко. Однако она вначале сказала, что пока откажется от комментариев.

«Отсутствие комментариев и интервью — позиция относительно позиционирования деятельности Центра», — ответила Лысенко, а позже добавила, что с 20 августа уходит в декретный отпуск.

После того, как «Телеграф» опубликовал новость о том, что Лысенко уходит в декрет, она на своей странице в Фейсбук уточнила, что уходит в декрет на 126 дней, но оставляет «функционирующее ведомство, действующие и будущие сотрудники которого смогут эффективно выявлять и противодействовать деструктивным информационным воздействиям и кампаниям и бороться с дезинформацией». В комментарии «Детектор медиа» Лысенко также уточнила, что уже получила зарплату, а финансирование осуществляет Аппарат СНБО. Однако не уточнила сумму финансирования. Чтобы узнать эту информацию, а также, чем занимается ведомство сейчас, «Телеграф» направил запрос в СНБО и к первому заместителю главы центра противодействия дезинформации Андрею Шаповалову, который остался руководить ведомством вместо Лысенко. Однако ни у Шаповалова, ни в СНБО до сих пор не предоставили нашему изданию ответы на вопросы.

В свою очередь, спикер волонтерской организации InformNapalm Михаил Макарук прокомментировал «Телеграфу», что за все это время из Центра при СНБО к ним никто не обращался за помощью в отличие от Центра, созданного при Министерстве культуры, который также должен заниматься противодействием дезинформации.

«До сих пор неизвестно, какие международные структуры подписали меморандум о сотрудничестве, не ясно, кто работает из волонтерских объединений с этим центром. Таковых, по моей информации, нет. Потому что из всех известных мне организаций, которые занимаются противодействием пропаганде, никто не выразил желание работать с этим центром. При этом другой центр, созданный при Минкульте, встречается с волонтерскими объединениями и хотя бы пытается понять, что им дальше делать. При этом, конфронтация между двумя центрами нарастала, но путного ничего из этого не вышло», — прокомментировал Макарук.

По его словам, гораздо более эффективный центр на этой ниве – Национальный киберцентр при СНБО, который курирует Алексей Данилов. Этот центр включили в силы НАТО по кибербезопасности.

«Первым делом, что должна была делать страна в сфере информационной безопасности – это переписать стратегию информационной безопасности, потому что когда Стець (экс-министр информационной политики Украины, — ред) ее писал и принимал, то она уже была устаревшей», — считает Макарук.

В Офисе президента на это говорят, что для начала полноценной работы институции, учитывая бюрократию, необходимо время.

«Создание с нуля абсолютно новой — и даже новаторской — институции не может быть мгновенным процессом и тем более в забюрократизированной системе, которая, а сожалению, до сих пор ещё частично сохранена в нашей стране. Иногда даже самые простые и очевидные решения проходят многомесячные этапы согласований, корректировки нормативных актов и регламентов, прежде чем заработают. Центр противодействия дезинформации — это площадка, которая будет функционировать много лет и в сотрудничестве с самыми разными институциями других стран — наших партнёров. Чтобы её отстроить — нужно время, это очевидно. Чтобы пройти все бюрократические процедуры для такой новаторской институции — нужно время. Но главное, что когда работа Центра даст результат, все даже не вспомнят, сколько месяцев понадобилось, чтобы институция вышла на заданный уровень работы», — прокомментировал «Телеграфу» советник главы ОП Михаил Подоляк.

Что касается еще одного центра — при Минкульте, то он, по словам собеседников в политикуме, работает в штатном режиме, но у него несколько другие функции.

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Центр при СНБО должен был курировать работу органов власти, в том числе, силовых структур. А центр стратегических коммуникаций при Минкульте более общественный, то есть он должен был влиять на широкую аудиторию. С осени у них запускаются совместные проекты с международными донорами, то есть разница есть, но они должны работать совместно», — говорит собеседник «Телеграфа», знакомый с процессом. Однако такого сотрудничества, по словам источников, сейчас нет.

Уже во вторник, во время празднования Дня Независимости Украины "Телеграфу" удалось задать несколько вопросов Алексею Данилову по поводу работы Центра противодействия дезинформации.

"Это непубличный Центр. То, что мы делаем — это не значит, что мы выходим бороться с какими-то там статьями в Фейсбуке. Там ведется очень мощная закрытая работа. Работают службы разведсообщества. Там очень много работы происходит. Мы с самого начала понимали, что это не будет медийный проект, — говорит Данилов.

На уточняющий вопрос, сколько людей работает в Центре, Данилов дал развернутый ответ.

"Более чем достаточно. Вы считаете, что мы должны сразу набрать 52 человека? В Аппарате (СНБО, — ред.) работают 200 человек, все работают как единая команда и если нужна помощь этому Центры — все работают на этот Центр. И то, что на сегодняшний день там официально числятся 4 человека и все считают, что он ничего не делает — это полная ерунда. Более того, я могу сказать, что у нас бюджетирование сегодня идет за счет бюджета Аппарата и нам Верховная Рада должна в сентябре дополнительно выделить средства. Это процесс, но это не значит, что ничего не происходит", — резюмировал секретарь СНБО.

«Телеграф» продолжит следить за темой, и в любой момент готов опубликовать позицию Центра и СНБО касательно работы ведомства и его финансирования.