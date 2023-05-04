10 днів на роботі, а вже скандал – нову заступницю директора НАБУ Поліну Лисенко звинуватили у "чистках" неугодних

Топ-чиновницю звинуватили у ігноруванні закону

Попри перемогу у відкритому конкурсі, журналістка Ольга Комарова не може почати роботу у Національному антикорупційному бюро України. У цьому їй перешкоджає нова заступниця директора Бюро Поліна Лисенко.

Про це сама журналістка повідомила на своїй сторінці у Facebook, наголосивши, що Поліна Лисенко особисто повідомила їй, що, незважаючи на перемогу у конкурсі на посаду заступника керівника управління зовнішніх зв’язків НАБУ, працювати в Бюро вона не буде.

За словами Ольги Комарової, Поліна Лисенко повідомила, що є два варіанти:

її просто не призначить директор НАБУ, без жодних підстав, просто;

призначать, а за день звільнять, бо цю посаду скоротять.

"Так що весь цей спіч, напевно, був спрямований на те, щоб я сама відмовилася від посади. Я не робитиму цього, хоча й розумію, що в таких умовах працювати буде вже нереально", — зазначає Ольга Комарова.

Журналістку дивує, що одним з аргументів її звільнення було те, що в Бюро потрібно наймати більше детективів, але вакансії на посаді детективів на сайті НАБУ ніколи не закінчуються.

"Моя суб’єктивна думка: кожна нова команда вигадує реорганізацію, щоб завести своїх людей і позбутися несвоїх. Виходить, що саме з приходом нової керівниці правила різко змінилися. Що закон і положення про конкурс – це просто ніщо, що весь запобіжний механізм не працює, що думка конкурсної комісії може бути помножена на нуль", — обурюється Ольга Комарова.

Також журналістка дивується: саме з приходом Поліни Лисенко до НАБУ там з’явився політтехнолог, який нібито працює на гроші донорів і є "таємним". Його приймали на роботу без конкурсу, тоді як від людини, яка чесно перемогла в ньому, — позбавляються.

"Я розчарована і мені дуже гидко. Вважаю, що ця ситуація має стати предметом розслідування внутрішнього контролю НАБУ як мінімум", — резюмує журналістка.

Як повідомляв "Телеграф", службова діяльність Поліни Лисенка залишається "темною плямою" — будучи головою Центру протидії дезінформації при РНБО України ще влітку 2021 року вона пішла у декрет. Тому відомостей про її роботу на колишній посаді просто немає. У НАБУ вона розпочала роботу 25 квітня, тобто потрапила у скандал вже на 10-й день трудової діяльності в Бюро.