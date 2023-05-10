Зізнання адвоката: як НАБУ отримує доступ до змісту телефонів?

Адвокат розповів, як захистити конфіденційність в особистому спілкуванні

Адвокат Ростислав Кравець досить часто бере участь у резонансних справах, ініційованих Національним антикорупційним бюро України. Можна сказати, він спеціалізується на протистоянні НАБУ. Дуже часто під час судових засідань він отримує право ознайомитись із текстами "прослушки", які надають детективи бюро як докази. Так Кравець став ще й експертом з питань дистанційного "зняття" всієї інформації з будь-якого смартфона. Як це влаштовано, він розказав "Бізнес Телеграфу".

Пане Ростиславе, ви, як адвокат, часто попереджаєте своїх клієнтів, що за ними стежать, їх прослуховують?

Як тільки є постанова про правопорушення, чи відкриття провадження, то вас можуть прослуховувати представники різних структур, або знімати дані з пристрою, наприклад, смартфона. Однак, часто це не перехоплення, бо його робити досить складно. Як правило, інформацію безпосередньо знімають з ваших телефонів. Ні для кого не секрет, що я і мої колеги-адвокати ведемо справи, які розслідує НАБУ. Нам розкривають інформацію в рамках провадження, яку отримало бюро.

На телефонах є паролі, ключі. Хіба вони не блокують доступ?

Усі, хто вважає, що різні ключі, паролі на вхід, навіть по відбитках пальців та сітківці ока якимось чином рятують їхнє листування і конфіденційність, помиляються. Давно існує програмно-апаратний комплекс UFED, ізраїльської компанії Cellebrite, який допомагає забирати дані з мобільного пристрою. Ним користуються спецслужби по всьому світу.

Ростислав Кравець

Як він влаштований?

Цей комплекс може бути, як переносним, так і стаціонарними. Він обходить усе – шифровки, цифрові коди, графічні. Усе, що ви пишете та малюєте на своїх телефонах для нього не має ніякого значення. Він повністю знімає інформацію на фізичному рівні, копіює усе листування і отримує до нього доступ.

Для цього правоохоронці мають отримати фізичний доступ до телефону?

Вони можуть і віддалено знімати, але це точно відбувається, коли вилучають апарат. Якщо ви не спілкуєтеся у секретних чатах, де повідомлення самознищуються і не зберігаються у хмарних додатках, то все листування перестає бути недоступним. З секретних чатів правоохоронці можуть отримати тільки час, дату, та з ким було спілкування, але не зміст. А у звичайному листуванні в Telegram, WhatsApp, Viber – усі ваші повідомлення, як на долоні. А ще ці месенджери періодично пропонують відправити ваші дані в хмару і вони ніяк не захищені, їх можуть перехопити.

Тобто треба періодично чистити переписку?

Це не допоможе. З цим я зіткнувся, коли вивчав матеріали однієї справи. НАБУ "вело" клієнта через недекларування місця проживання у квартирі мами. Оскільки у адвокатів був доступ до справи, то ми побачили роздруківку того, що отримано з телефонів. І там фігурували навіть стерті у Viber повідомлення.

Але ж ми говоримо про дуже популярні месенджери. Можливо, є якісь більш захищені?

Публічні дані по комплексу UFED не дуже чіткі, я збирав їх по крихтах. Звичайно, є якісь більш-менш екзотичні месенджери. Однак, варто зазначити, що і комплекс розвивається, раз на 3-4 місяці вони дають якісь оновлення. Пам’ятаєте історію з терористом, коли правоохоронці хотіли розблокувати iPhone. Apple не дав такий доступ, а його було отримано саме за допомогою комплексу Cellebrite. Не важливо, що це буде — Windows, Android, iOS — усе це зламується і розкривається.

А як же зберігати таємниці?

Якщо ви хочете зберігати конфіденційність і свої особисті стосунки, то листуватися варто або у засекречених чатах, або особисто зустрічатися (бажано без телефонів, бо вони стали нашим повідком, який допомагає дізнатися, де ми були і що робили). Тому зустрічайтеся і особисто говоріть про те, про що не хочете, щоб хтось колись дізнався.

Ростислав Кравець

Або ж якщо не робив ніякого злочину, просто не переживати через те, що переписку може прочитати НАБУ. Чи не так?

Це ви про те НАБУ, котре нікому не заважає і займається профанацією боротьби з топ-корупцією? Я зараз вивчаю чотири томи справи. Особу звинувачують за ч.5 ст. 191 КК, ч.4 ст. 358 КК у підписі за довіреністю від своєї сестри, яка продала приміщення на користь ОТГ для розміщення в ньому школи. Суди із сільрадою — це ж рівень НАБУ! Розслідування триває з 2019 року. Найбільше мені сподобалось обґрунтування суми застави. Для цього детектив зібрав всі доходи цієї особи за останній 21 рік і нашкріб аж 1,2 млн грн. В цю суму включені: виплати за народження дитини (12 000 грн); декретні (860 грн у місяць); стипендія (по 42,50 грн у місяць 2001 — 2004 роки); заробітна плата (близько 15 000 грн у місяць)

Судячи з усього, після сутичок з НАБУ у кількох справах ви не дуже високої думки про цю організацію?

Можу сказати одне: це НАБУ не тільки нікому не заважає з огляду на статистику, але і, на мою думку, нікому не потрібно, окрім наших іноземних партнерів, щоб розвалювати економіку та прослуховувати військово-політичне керівництво України. Нагадаю, скандал в НАБУ з працевлаштуванням якоїсь активістки продемонстрував суспільству, що це корумпована сімейна конторка, яка смокче гроші з платників податків та передає секретну інформацію іноземним урядам.