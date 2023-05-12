Шлях скандалів заступника директора НАБУ Поліни Лисенко: сотні тисяч зарплати та солідна допомога на пологи. І жодних публічних результатів

Колишню керівницю Центру протидії дезінформації, а нині заступницю голови Національного антикорупційного бюро України Поліну Лисенко постійно супроводжують скандали. На новому місці її вже на 10-й день звинуватили у розправі з неугодними — публічна заява переможниці конкурсу на посаду в департаменті комунікацій вилилася у великі репутаційні проблеми і для Лисенко, і для НАБУ загалом.

І це при тому, що до призначення Лисенко відразу виникли запитання, адже на колишньому місці роботи вона пропрацювала кілька місяців, а потім пішла в декрет, не продемонструвавши жодних помітних успіхів на цій ниві. Але це не завадило чиновниці сісти у нове "тепле" крісло. "Телеграф" вирішив докладніше вивчити шлях Поліни Лисенко та спробувати розгадати секрет її успіху.

Дивний кар’єрний шлях

У квітні 2021 року Лисенко несподівано обіймає посаду голови Центру протидії дезінформації, який функціонував під крилом РНБО. Її призначення викликає запитання, адже біографія Поліни мало схожа на життєпис фахівця з боротьби з фейками. Юрист за освітою, працювала в юридичній сфері, а згодом — помічником у НАБУ. Восени 2020-го, всього за 8 місяців до створення ЦПД, очолила пресслужбу "Укрзалізниці", а також "керувала проєктом з розвитку судової гілки влади та міжнародного співробітництва Офісу простих рішень та результатів" (цитата з сайту НАБУ).

Влітку 2021 року "Телеграф" поцікавився, чим займається Центр протидії дезінформації та його керівник? Несподівано виявилося, що через 4 місяці після призначення Лисенко пішла у декретну відпустку. Ні тоді, ні після нам не вдалося дізнатися, чим, власне, займалася керівниця ЦПД на своїй посаді.

"Телеграф" вирішив поцікавитися, скільки Лисенко заробила, очолюючи ЦПД (указом президента звільнена з посади лише у квітні-2023, перед призначенням до НАБУ). В офіційній відповіді ЦПД йдеться, що з 19 серпня 2021 року Лисенко була у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а вже з 10 січня 2022-го — у декретній відпустці з догляду за дитиною. Судячи з усього, на початку січня Лисенко народила дитину. Нехитрі підрахунки дають зрозуміти, що вона вступала на посаду голови ЦПД, вже бувши вагітною.

Гроші лічбу люблять

На сайті Кабміну видання виявило інформацію про те, що зарплата керівника ЦПД становить 43 700 гривень, проте плюс до окладу вона могла нараховувати собі ще 300% премії за інтенсивність, результативність роботи. Сумарно виходить, що Лисенко могла отримувати у ЦПД щомісяця 174 800 гривень, тобто за 4 місяці інтенсивної, але непомітної роботи вона могла законно одержати з бюджету майже 700 тисяч гривень.

Поліна Лисенко отримувала непогані гроші, навіть у декреті

Точну суму в ЦПД не назвали, але рахунок іде на сотні тисяч гривень

Відповідно до законодавства, декретна оплачувана відпустка у зв’язку з пологами може тривати 126 днів, протягом якої виплати дорівнюють середній зарплаті. Навіть з урахуванням відсутності премій у розмірі 300% ці 4 місяці пологів коштували бюджету ще 174 800 гривень.

Але це не все. У жовтні 2021 року Лисенко у декларації вказала, що отримала 344 тисячі гривень допомоги з народження дитини.

Не кожен може отримати від держави

Коротко підсумуємо: Поліна Лисенко з не зовсім зрозумілих причин була призначена на посаду голови ЦПД, де могла щомісяця заробляти майже 175 тисяч гривень і звідки пішла в декрет вже через 4 місяці. Перебуваючи в декреті, вона, згідно із законодавством, також отримувала зарплату та оформила суттєву допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. При цьому ні суспільству, ні журналістам досі не вдалося дізнатися — а яких успіхів досягла Лисенко і ЦПД, який вона очолює.

Нова робота — новий скандал

Втім, це не завадило президенту призначити її заступником директора НАБУ. І — о диво! — через 10 днів після призначення її звинувачують у розправі з неугодними та фактичною відмовою призначати на посаду журналістку Ольгу Комарову. Комарова публічно заявила, що Лисенко під час розмови прямо дала зрозуміти, що призначати її на посаду заступника керівника департаменту комунікацій НАБУ не будуть.

У НАБУ звинувачення спростували, заявивши, що просто готують реорганізацію Бюро. При цьому ніхто не потрудився пояснити, а навіщо проводяться конкурси на посади, які в рамках реорганізації хочуть скасувати. Ба більше, Комарова заявила, що з приходом Лисенко в НАБУ з’явився якийсь політтехнолог Василь Самохвалов, якого сама Лисенко назвала "піарником".

Проте за тиждень від початку скандалу Комарова дала кілька інтерв’ю, а от Поліна Лисенко так і не вийшла з комунікацією. Це при тому, що під час оголошення про її призначення в НАБУ наголосили, що Лисенко "підсилюватиме позиції Бюро у комунікації з суспільством".

З моменту призначення Лисенко тричі з’являлася на сторінці Бюро в Facebook. Цікаво, але в одному з постів на Facebook її ніби сховали. Погодьтеся, для пресслужби НАБУ виглядає дивним — показати помічницю віцепрем’єра Федорова, але не акцентувати увагу на присутніх на зустрічі співробітниках Бюро.

Пресслужба НАБУ сховала Поліну Лисенко від зайвих очей

Варто наголосити, що ще в день призначення Поліни Лисенко на посаду заступника директора НАБУ "Телеграф" звернувся до пресслужби з запитом про інтерв’ю. На момент публікації дату інтерв’ю не призначено. Цього разу ми публічно наполягаємо на розмові.