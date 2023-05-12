Крадіжка пенсії, проблеми з лампочками та плагіат. Як "Укрпошта" потрапляє у скандали

На днях пошта досить дивно відреагувала на звинувачення у крадіжці

На днях "Укрпошта" потрапила у скандал із крадіжкою пенсії українки за 9 місяців. Співробітниця підприємства вкрала пенсію українки за 9 місяців, а гендиректор Ігор Смілянський запропонував повернути гроші, якщо суд виграє "Укрпошта".

Цей випадок — не єдиний, коли компанія потрапила у халепу. Останнім часом на тлі перемог є і скандали. "Телеграф" згадує найгучніші з них:

Скандал з безплатними лампочками

Наприкінці січня в Україні стартував гучний проєкт за підтримки Євросоюзу. Його суть полягала у безкоштовному обміні на "Укрпошті" старих лампочок розжарювання на енергоощадні LED-аналоги. Вигода мала бути у заощадженні споживання електроенергії до 10%, аби зменшити навантаження на енергосистему в умовах ракетних обстрілів рф.

Але, як звернув увагу "БізнесТелеграф", "шарові лампочки" вдарили по українських виробниках. На спільному проєкті Єврокомісії та уряду України заробили нідерландська Signify та німецька Ledvance.

Гендиректор ПрАТ "Львівський електроламповий завод "Іскра" Мирон Костів розповідав, що компанія висилала пропозиції на Мінекономіки, але їх не затвердили, через що компанія могла збанкрутувати.

Також з’ясувалося, що більшість старих ламп, зібраних на "Укрпошті", не перероблюються, а просто відправляться на сміттєві полігони.

Окрім цього, ті, хто отримував, лампочки, скаржилися на їхню якість. У Тернополі на пошті почали видавати не LED-лампи обіцяної фірми Philips, а гірші за рівнем енергоощадження. Це викликало обурення містян. А сам процес обміну витримали не всі відділення поштового оператора, бо там утворився хаос та черги.

Дивні прізвища у Наглядовій раді

Місяць тому до Наглядової ради "Укрпошти" призначили дочку міністра часів Януковича Крістіну Прасолову та підозрювану у розкраданнях ексзаммністра юстиції Наталію Бернацьку. Тоді багато хто звернув увагу на те, що майже половина складу Наглядової ради викликає питання, адже вони мало відомі завдяки своїм професійним якостям, а більше за спорідненими.

Прасолова, розпочавши роботу у ПАТ "Національний депозитарій України" у віці 22 років, лише за 2 роки встигла стати першим заступником його голови. Щоправда, відтоді особливих заслуг на ґрунті керівництва компаніями вона не отримала, хоч і встигла побувати в кріслі заступника міністра економіки (була звільнена у 2021-му році).

А Наталія Бернацька у 2020 році отримала підозру від НАБУ у так званій справі "Золотого мандарина".

Вже 25 квітня їхні прізвища зникли з переліку в урядовому розпорядженні.

Звинувачення у плагіаті марок

У квітні минулого року, коли українці полювали на рідкісну марку "Русскій воєнний корабель, іди на*", навколо дизайну виник скандал з плагіатом.

Відомий "фотошопер" та пародист Богдан Процишин звинуватив "Укрпошту" у плагіаті малюнка, використаного для марки серії "Російський військовий корабель". Процишин прикріпив скрін свого раннього посту і посту Смілянского з анонсом випуску марки, на якому наочно показав, що його малюнок з українським воїном на фоні моря, судячи за датою, був використаний без дозволу.

Наприкінці літа художниця Тетяна Крикун (Mama Voodoo), заявила, що на одній із марок "Укрпошти" під чужим ім’ям використано її образ пса Патрона, який пісяє на російську ракету. Малюнок художниця створила на початку квітня, з часом він став вірусним. Але поштовий оператор провини не визнав. Там дотримуються позиції, що автором марки є Олександр Нікітюк:

Художниця Тетяна Крикун у соцмережах розповідала про переписку з "Укрпоштою"

Згодом художниця опублікувала новий пост, де видно, що використали вже її ескіз.

Мільйони на рекламу

Серед літа минулого року "Укрпошті" дісталося на горіхи ще й за витрати на рекламу, які українцям видалися зависокими для воєнного часу. Так, згідно з порталом держзакупівель, була вказана точна сума: 21 620 976 гривень 81 копійка.

У соцмережах користувачі обурилися такою високою цифрою, порівнюючи витрати "Укрпошти" в умовах війни із розтратами українського "Нафтогазу", мовляв, поки успішні менеджери займаються "розпилом бюджету", українці збирають по 100 гривень, аби допомогти Збройним силам.

Зарплата Смілянського

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський дратував українців своєю високою зарплатою. Так, у 2020-му стало відомо, що топменеджер підприємства входив до трійки чиновників з найвищою зарплатою в Україні.

Наприкінці 2019 року він отримав 42,6 тис. доларів (1,024 млн гривень). І це за місяць. Пізніше він, втім, сказав, що половину заробітку з'їдають податки та кредити.

Як повідомляв "Телеграф", перекупники активно наживалися на українських марках із кораблем. Марки продавали у мережі із величезними націнками як на територію України, так і за кордон за ціною від 1 до 10 тисяч гривень.