"Укрпошта" потрапила у скандал: листоноша вкрала пенсію, а гендиректор здивував відповіддю

"Укрпошта" відмовляється повернути пенсію за 9 місяців, яку вкрала її екс-працівниця

Співробітниця "Укрпошти" вкрала пенсію українки за 9 місяців і звільнилася, а генеральний директор підприємства Ігор Смілянський запропонував дочці постраждалої повернути гроші лише у випадку, якщо вона гарантує, що суд між "Укрпоштою" та жінкою, що вкрала пенсію, прийме рішення на користь першої.

Про це дочка пенсіонерки, що втратила гроші, Наталія Білостоцька, написала у Facebook.

Вона розповіла, що співробітниця "Укрпошти" підробила підпис її мами, вчительки початкових класів, та вкрала пенсію за 9 місяців. У цей час жінка була за кордоном і фізично не могла отримати свою пенсію. Після цього листоноша звільнилася, а пізніше зізналася в крадіжці. Інцидент стався ще у серпні 2022 року.

"Графологічна експертиза підтвердила, що підпис не мамин, а робітниці Укрпошти. Зараз травень. Укрпошта ще нічого не виплатила", — пише Білостоцька.

Вона додала, що звернулася до Смілянського, але він нічим їй не допоміг, відповівши, що "Укрпошта" виплатить вкрадені гроші лише під гарантії, що суд ухвалить рішення на її користь.

Публікація викликала резонанс та Ігор Смілянський у коментарях пояснив ситуацію.

"Перше — як має бути: відразу повернути пенсію Вашій мамі і потім судити листоношу за крадіжку. Більше того, ми так і чинили до 2020 року, поки я це не зупинив", — написав він.

Причина такого рішення, за словами Смілянського, у тому, що коли підприємство виплачує кошти пенсіонеру, то пенсіонер більше не є стороною справи. Постраждалою стороною стає "Укрпошта". Однак, за його словами, у цьому випадку справа найчастіше не доводиться до суду.

"Оскільки велика багата Укрпошта, у них вистачить коштів. Не будемо карати ту бідну листоношу, яка вкрала, бо у неї син (чоловік) п’є (грає і тп) вона взяла кошти на лікування і т.п. А скільки виграних справ, коли потерпілим лишається пенсіонер? Багато… Бо бабусю чи дідуся шкода… Ось така правда", — написав він.

Як раніше розповідав "Телеграф", кількість марок, що реалізуються "Укрпоштою", зросла в рази, а прибуток від них перевищив 1000%, якщо порівнювати з мирним 2021 роком.