"Укрпочта" попала в скандал: почтальон украла пенсию, а гендиректор удивил ответом

"Укрпочта" отказывается вернуть пенсию за 9 месяцев, которую украла ее экс-сотрудница

Сотрудница "Укрпочты" украла пенсию украинки за 9 месяцев и уволилась, а генеральный директор предприятия Игорь Смелянский предложил дочери пострадавшей вернуть деньги только в случае, если она гарантирует, что суд между "Укрпочтой" и укравшей пенсию женщиной примет решении в пользу первой.

Об этом дочь лишившейся денег пенсионерки, Наталья Белостоцкая, написала в Facebook.

Она рассказала, что сотрудница "Укрпочты" подделала подпись ее мамы, учительницы начальных классов, и украла пенсию за 9 месяцев. В это время женщина находилась за границей и физически не могла получить свою пенси. После этого почтальон уволилась, а позднее призналась в краже. Инцидент произошел еще в августе 2022 года.

"Графологическая экспертиза подтвердила, что подпись не мамин, а работницы Укрпочты. Сейчас май. Укрпочта еще ничего не выплатила", — пишет Белостоцкая.

Она добавила, что обратилась к Смелянскому, но он ничем ей не помог, ответив, что "Укрпочта "выплатит украденные деньги только под гарантии, что суд примет решение в ее пользу.

Публикация вызвала резонанс и Игорь Смелянский в комментариях объяснил ситуацию.

"Первое — как должно быть: сразу вернуть пенсию Вашей маме и потом судить почтальона за кражу. Более того, мы так и поступали до 2020 года, пока я это не остановил", — написал он.

Причина такого решения, по словам Смелянского в том, что когда предприятие выплачивает средства пенсионеру, то пенсионер больше не является стороной дела. Пострадавшей стороной становится "Укрпочта". Однако, по его словам, в этом случае дело чаще всего не доводится до суда.

"Поскольку большая богатая Укрпочта, у них хватит средств. Не будем наказывать ту бедную почтальона, которая украла, потому что у нее сын (муж) пьет (играет и тп) она взяла средства на лечение и тп. А сколько выигранных дел, когда потерпевшей остается пенсионер? Много … Потому что бабушку или дедушку жалко … Вот такая правда", — написал он.

Как ранее рассказывал "Телеграф", количество реализуемых "Укрпочтой" марок возросло в разы, а прибыль от них превысила 1000%, если сравнивать с мирным 2021 годом.