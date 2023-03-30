В "Укрпочте" рассказали, сколько заработали на военных марках в прошлом году: в разы больше, чем в мирное время

Национальный почтовый оператор объясняет успех высоким спросом

Укрпочта, которая с началом полномасштабного вторжения занялась выпуском интересных тематических марок, значительно увеличила свои прибыли в этом направлении. Количество реализуемых марок возросло в разы, а прибыль от них вообще превысила 1000%, если сравнивать с мирным 2021 годом.

Как ответили в Укрпочте на информзапрос "Телеграфа", в 2022 году украинских почтовых марок было реализовано в 6 раз больше, чем в мирное время, в 2021 году. Это непосредственно отразилось и на доходах национального оператора по этой статье, которые выросли в 11,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Компания не назвала конкретные суммы, однако отмечает, что фактором, повлиявшим на высокие экономические результаты, в первую очередь, стал стремительный рост спроса на украинские почтовые марки. Там считают, что это подкреплено выпуском продукции на актуальную тематику, привлечением общества к определению сюжетов марок и развитием новых каналов продаж.

К примеру, Укрпочта стала первым почтовым оператором, открывшим онлайн-магазины на международных маркетплейсах Ebay, Amazon, а также продающей почтовую продукцию на площадках "Пром", "Каста" и "Розетка".

Ответ Укрпочты

Всего за 2022 год компания осуществила 18 выпусков художественных почтовых марок, 11 из которых посвящены теме войны. Количество выпущенных марок выросло в 5 раз. Свои самые известные марки "Русский военный корабель, иди…!", "Русский военный корабель,… ВСЕ!", "Украинская Мечта" Укрпочта уже реализовала на 90%.

Напомним, что в этом году Укрпочта планирует снова подразнить россиян новыми патриотическими марками, рассказал "Телеграфу" глава компании Игорь Смелянский. Между тем, этот год отличился новым ажиотажем на Укрпочте, который связан уже с лампами энергосбережения. В настоящее время количество отделений, где можно получить их, сократили.