"Укрпочта" анонсировала новую марку: когда выпустят и что изображено

Тема марки несет символическое значение

Национальный украинский почтовый оператор продолжает выпускать интересные тематические марки. Новая будет посвящена уничтоженному оккупантами самолету-гиганту "Мрия" и выйдет 28 июня. Кроме марки планируется выпуск конверта и открытки.

Об этом сообщает "Укрпочта" на странице в соцсетях. Основой для марки стал рисунок 11-летней Софии Кравчук с Волынской области. Работу она нарисовала еще в прошлом году для конкурса "Что для меня Украина".

"Этот выпуск особенный для нас. Ведь он воплощает украинскую несгибаемость", — пишет почтовый оператор и напоминает, что россия хоть и уничтожила самолет "Мрия", но не разрушила настоящей мечты украинцев и жажду свободы.

Новая марка будет выгладеть так

Напомним, за то, какой будет следующая военная марка украинцы могли проголосовать в "Дие" и на сайте почты. Победителем стала "Доброго вечора, ми з України", ее эскиз также выбирали граждане.

Напомним, самолет "Мрия" оккупанты разрушили во время наступления под Киевом. Чтобы построить новый с учетом снятых остатков запчастей, а также имеющегося недостроенного второго самолета нужно около млрд долларов США. Чем уникален гигантский самолет "Телеграф" рассказывал в специальном материале.