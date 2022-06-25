"Укрпошта" анонсувала нову марку: коли випустять та що зображено

Тема марки має символічне значення

Національний український поштовий оператор продовжує випускати цікаві тематичні марки. Нову буде присвячено знищеному окупантами літаку-гіганту "Мрія" і вийде 28 червня. Крім марки планується випуск конверта та листівки.

Про це повідомляє "Укрпошта" на сторінці у соцмережах. Основою для марки став малюнок 11-річної Софії Кравчук із Волинської області. Роботу вона намалювала ще торік для конкурсу "Що для мене Україна".

"Цей випуск дуже особливий для нас. Бо він уособлює українську незламність", — пише поштовий оператор і нагадує, що росія хоч і знищила літак "Мрія", але не зруйнувала справжньої мрії українців та жагу до свободи.

Нова марка буде виглядати так

Нагадаємо, за те, якою буде наступна військова марка, українці могли проголосувати в "Дії" і на сайті пошти. Переможцем стала "Доброго вечора, ми з України", її ескіз також обирали громадяни.

Нагадаємо, літак "Мрія" окупанти зруйнували під час наступу під Києвом. Щоб побудувати новий з урахуванням знятих залишків запчастин, а також недобудованого другого літака потрібно близько млрд доларів США. Чим унікальний гігантський літак "Телеграф" розповідав у спеціальному матеріалі.