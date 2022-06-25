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"Укрпошта" анонсувала нову марку: коли випустять та що зображено

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Попередні марки збирали небувалий ажіотаж Новина оновлена 25 червня 2022, 10:18
Попередні марки збирали небувалий ажіотаж

Тема марки має символічне значення

Національний український поштовий оператор продовжує випускати цікаві тематичні марки. Нову буде присвячено знищеному окупантами літаку-гіганту "Мрія" і вийде 28 червня. Крім марки планується випуск конверта та листівки.

Про це повідомляє "Укрпошта" на сторінці у соцмережах. Основою для марки став малюнок 11-річної Софії Кравчук із Волинської області. Роботу вона намалювала ще торік для конкурсу "Що для мене Україна".

"Цей випуск дуже особливий для нас. Бо він уособлює українську незламність", — пише поштовий оператор і нагадує, що росія хоч і знищила літак "Мрія", але не зруйнувала справжньої мрії українців та жагу до свободи.

Марка Українська Мрія
Нова марка буде виглядати так

Нагадаємо, за те, якою буде наступна військова марка, українці могли проголосувати в "Дії" і на сайті пошти. Переможцем стала "Доброго вечора, ми з України", її ескіз також обирали громадяни.

Нагадаємо, літак "Мрія" окупанти зруйнували під час наступу під Києвом. Щоб побудувати новий з урахуванням знятих залишків запчастин, а також недобудованого другого літака потрібно близько млрд доларів США. Чим унікальний гігантський літак "Телеграф" розповідав у спеціальному матеріалі.

Теги:
#Укрпошта #Марка #Мрія