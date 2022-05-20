Укрпочта не успевает за ВСУ печатать марки с кораблями… Новые шутки о войне с россией

Украинцы даже в такое напряженное время не теряют оптимизма и чувства юмора

Если делать вывод из скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем и не скажешь, что в Украине идет война. Новые шутки в основном на военную тематику, о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян".

"Телеграф" собрал смешные анекдоты, созданные благодаря героическому сопротивлению украинского народа.

Враг знал, что мы очень любим ссориться между собой, но он не учел, что еще больше мы любим кого-то вместе бить!

Возвращаются из Украины домой: псковский десантник, кадыровский мародер, московский военный, бурятский танкист, ростовский казак. Вопрос: Кто за рулем? Ответ: водитель рефрижератора!

Люди, а что это россия каждый день горит? Укоротило всюду наши дрельки, фены, стиральные машинки?

Как отличить гуманитария от технаря: просто спросите, сколько сегодня умерло оккупантов. Технарь скажет точное число, а гуманитарий скажет - мало.

Русские: Украинцам придется всю жизнь за ленд-лиз рассчитываться. Украинцы: сдадим Крым под базу НАТО на 99 лет!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.