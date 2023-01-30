В "Укрпочте" рассказали, будут ли дополнительно печатать марки с российским кораблем

Игорь Смилянский рассказал "Телеграфу" о новой идее почтовиков, которая будет раздражать россиян

"Укрпочта" в феврале планирует выпустить две новые марки, а дополнительный тираж популярного почтового знака о российском военном корабле не будет делать. Об этом в понедельник, 30 января, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Нет, не планируем (дополнительно выпускать марку с крейсером, — Авт.). Я сторонник того, что у нас есть многое, что должно быть запечатлено — много героев, много новых тем. Я являюсь сторонником того, чтобы идти вперед и думать уже о марке победы. Мы уже начали серию "Оружие победы". Думаю, что надо смотреть вперед, генерировать новые идеи и выпускать новые марки, чтобы не ездить на темах, которые были. Марки с кораблем — уже часть истории. Мы хотим строить новую историю, и в феврале будут новые марки, которые еще не выпускались. Мы лучше будем радовать наших клиентов новыми выпусками", — говорит он.

Как уточнил топ-менеджер, новые марки, которые выйдут в следующем месяце, "будут интересны и даже уникальны".

"Понятно, что одна из них будет посвящена годовщине начала горячей фазы войны, а вторая будет с сюрпризом — такой марки еще не было… Мы сделаем все, чтобы это было интересно нашим гражданам, и уверен, будет раздражать наших врагов", — уточнил Игорь Смилянский.

Как сообщалось, популярность украинской почтовой марки с пущенным ко дну российским флагманом "москва" не дает покоя почтам других стран. Так, флешмоб с изготовлением подобной филателии решили поддержать в западной Африке. Марка "Горящая "москва" вышла в свет на территории Республики Нигер.