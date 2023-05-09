"Больна, лечится, но не помогает": известная писательница попала в языковой скандал из-за замечания бойцу ВСУ

Большинство комментаторов позицию Ницой не поддержали

В Украине в очередной раз разразился языковой скандал: детская писательница Лариса Ницой сделала замечание ветерану войны, который в больнице поблагодарил ее на русском, и посоветовала ему "оставлять язык врага в окопах".

Об этом случае сама писательница написала на своей странице в Facebook. По ее словам, ситуация произошла в отделе реабилитации одного из лечебных учреждений. Там она стала случайным свидетелем диалога между военнослужащим и фельдшером, во время которого боец общался на русском. Когда молодой человек встал, чтобы идти вслед за врачом и забыл свой телефон, Ницой напомнила защитнику о нем, на что последний ответил "Спасибо".

В ответ Ницой заявила, что "украинцы говорят "дякую" и посоветовала военному "оставлять русский в окопах", после чего молодой человек якобы "впал в ступор" и не нашел слов для того, чтобы ей ответить.

В комментариях под публикацией писательницы подавляющее большинство пользователей взорвались шквалом критики в адрес Ниццой. Украинцы обвинили ее в провокациях раскола в обществе и поинтересовались, где родственники воевали с 2014 года. Были и такие, кто призвал Ницой вместе с волонтерами отправиться в Константиновку и рассказать бойцам, находящимся на передовых позициях, на каком языке им общаться.

Следует отметить, что сама писательница на резкие комментарии украинцев не отвечает.

Также добавим, что языковой скандал на своей странице в соцсети "Фейсбук" уже успел прокомментировать и украинский политик Борислав Береза, отметив, что был убежден, что на вопросе языка больше "паразитировать" никто не будет, но ошибся, ведь Ницой делит военных на "правильных и неправильных". По его словам, в Украине существует только один государственный язык — украинский, однако во время личного общения люди могут разговаривать на любом.

"Командир 4 роты 97 батальона 60 бригады с позывным Вас-Вас погиб под Бахмутом. Он был украиноязычным.

ТВО командира 4 роты 97 батальона 60 бригады с позывным Юрист погиб под Бахмутом. Он был русскоязычным.

Оба отдали жизнь за Украину. Оба служили рядом и никогда в окопе не поднимался вопрос языка. Никогда. Они пожертвовали своими жизнями для защиты украинцев. И для защиты Ларисы Ницой, ее мужа и ее сына Ярослава тоже. Никто из них не воюет. Но вместо уважения ко всем военным, Ницой, во имя своей политической карьеры, делит военных на правильных и неправильных. Она вынуждена конкурировать с Фарион за звание величайшего борца за язык. То ли борчины. Я не удивляюсь. Мне противно от этого. Как говорится, можно выгнать комсомол из страны, но невозможно выгнать его из человека. Это тот же случай.

Хотя… Вас-Вас говорил о таком типаже — Больной человек, не обращай внимания. Похоже он прав и это тот же случай. Больная. И лечится. Но ему не помогает.

В Украине существует только один Государственный Язык — украинский, но языком личного общения может быть любой. Это закон Украины. И на этом нужно ставить точку. Но хайпожеры иного мнения ", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как между преподавателями и студентами Харьковского национального университета им. Каразина разразился речевой скандал.