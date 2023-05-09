"Хвора, лікується, але не допомагає": відома письменниця потрапила у мовний скандал через зауваження бійцю ЗСУ

Більшість коментаторів позицію Ніцой не підтримали

В Україні вчергове розгорнувся мовний скандал: дитяча письменниця Лариса Ніцой зробила зауваження ветерану війни, який у лікарні подякував їй російською, та порадила йому "залишати мову ворога в окопах".

Про цей випадок сама письменниця написала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, ситуація сталася у відділі реабілітації одного з лікувальних закладів. Саме там вона стала випадковим свідком діалогу між військовослужбовцем та фельдшером, під час якого боєць спілкувався російською. Коли ж молодий чоловік встав, аби йти слідом за лікарем і забув свій телефон, Ніцой нагадала захиснику про нього, на що останній відповів "Спасибі".

У відповідь Ніцой зауважила, що "українці кажуть "дякую" та порадила військовому "залишати російську в окопах", після чого молодик нібито "впав у ступор" і не знайшов влучних слів для того, щоб відповісти.

У коментарях під публікацією письменниці переважна більшість користувачів вибухнули шквалом критики на адресу Ніцой. Українці звинуватили її у провокаціях розколу у суспільстві та поцікавилися, де її родичі воювали з 2014 року. Були й такі, хто закликав Ніцой разом із волонтерами вирушити до Костянтинівки та розповісти бійцям, які перебувають на передових позиціях, якою мовою їм спілкуватися.

Варто зазначити, що сама письменниця на різкі коментарі українців не відповідає.

Також додамо, що мовний скандал на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" вже встиг прокоментувати й український політик Борислав Береза, зазначивши, що був переконаний, що на питанні мови більше "паразитувати" ніхто не буде, але помилився, адже пані Ніцой ділить військових на "правильних і неправильних". За його словами, в Україні існує лише одна державна мова — українська, проте під час особистого спілкування люди можуть розмовляти будь-якою.

"Командир 4 роти 97 батальйону 60 бригади з позивним Вас-Вас загинув під Бахмутом. Він був україномовним.

ТВО командира 4 роти 97 батальйону 60 бригади з позивним Юрист загинув під Бахмутом. Він був російськомовним.

Обидва віддали життя за Україну. Обидва служили поряд і ніколи в окопі не підіймалося питання мови. Ніколи. Вони пожертвували своїми життями для захисту українців. І для захисту Лариси Ніцой, її чоловіка та її сина Ярослава теж. Ніхто з них не воює. Але замість поваги до всіх військових, пані Ніцой, в ім'я своєї політичної кар'єри, ділить військових на правильних та неправильних. Вона вимушена конкурувати з Фаріон за звання найбільшого борця за мову. Чи то борчині. Я не дивуюся. Мені гидко від цього. Як кажуть, можна вигнати комсомол з країни, але неможливо вигнати його з людини. Це той самий випадок.

Хоча… Вас-Вас казав про такий типаж — Хвора людина, не звертай уваги. Схоже він правий і це той самий випадок. Хвора. І лікується. Але їй не допомагає.

В Україні існує лише одна Державна Мова — українська, але мовою особистого спілкування може бути будь-яка. Це закон України. І на цьому треба ставити крапку. Але хайпожери іншої думки", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як між викладачами та студентами Харківського національного університету ім. Каразіна вибухнув мовний скандал.