НАТО, закрой небо! Волна мемов про горящий кремль набирает обороты, а Укрпочта анонсировала новую марку (фото)

Украинцы продолжают шутить на тему атаки дронов по кремлю

После атаки дронов на кремль в ночь на 3 мая украинцы создали много мемов и фотожаб на эту тему. А Укрпочта даже анонсировала запуск новой марки.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский. По его словам, запуск новой марки ожидается уже завтра, 4 мая.

Смилянский отметил, что марки Укрпочты являются предвестниками хороших событий, так уж сложилось исторически. Он также опубликовал рисунок удара по кремлю, который назвал "рабочим эскизом" новой марки. В четверг, 4 мая, в личном Telegram-канале Игоря Смилянского объявят о запуске новой марки, которая "кому-то "за поребриком" очень понравится. Украинцы в восторге от скорости реакции Укрпочты и с нетерпением ждут новую марку.

Также в сети никак не может остановиться волна мемов и шуток на тему атаки дронов по кремлю. Украинцы высмеивают путина, который звонит в НАТО с просьбой "закрыть небо" над россией. Кроме того, Ленин в Мавзолее наверняка жалеет о том, что "создал Украину", как ранее заявлял сам владимир путин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что атака на кремль произошла в ночь на 3 мая. Два неизвестных дрона атаковали Сенатский дворец в кремле, после чего произошло возгорание. Момент удара попал на камеры. В россии моментально обвинили в этом Украину, а депутаты Госдумы призывают немедленно отомстить и нанести ответные удары по Банковой. В Офисе президента опровергли эту информацию: Сергей Никифоров напомнил, что Украина защищается, а не нападает, а Михаил Подоляк заявил, что россия готовит большой теракт и таким образом пытается его оправдать. Позже сам Владимир Зеленский также отреагировал на атаку по кремлю.

Также в сети заметили кое-что, а вернее кое-кого странного на крыше Сенатского дворца в момент атаки дронов. Если внимательно присмотреться к видео, то можно заметить людей в белом.