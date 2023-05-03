"Не радуйтесь": в сети обсуждают версии удара беспилотников по кремлю

Некоторые украинцы считают, что с ударом БПЛА по москве может быть не все так просто

Пока некоторые украинцы неистово радуются внезапной "бавовне" прямо в кремле, другие наши сограждане не разделяют такого оптимизма и строят свои теории по поводу данного инцидента.

Так, например известный политолог Виктор Таран считает, что украинцам не стоит радоваться данной атаке, ведь по его мнению это может быть очередной провокацией россии. Целями этой провокации могут быть самые разные замысли россиян, например будущие удары по Украине или мобилизация собственной общественности.

"Не радуйтесь ударам БПЛА по Кремлю. С большой вероятностью, эту операцию они инициировали сами для мобилизации общества. Новые волны мобилизации? Удары по Киеву и правительственному кварталу? Тактическое ядерное оружие?", — считает Таран.

Стоит отметить, что его мнение разделяют и многие комментаторы в сети.

При этом подобное мнение высказывают даже в Офисе президента. Так, Михаил Подоляк заявил, что Украине нет смысла атаковать Кремль, а вот россии — наоборот. Этим оккупанты могут потом оправдывать свои будущие преступления.

Напомним, что 3 мая в москве заявили, что кремль был атакован двумя неизвестными беспилотниками. И хотя в Украине отвергают свою причастность к удару, в россии уже по всей видимости назначили Украину "виновной" и в приступе паники и ярости призывают мстить.