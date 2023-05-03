"Так не били еще никогда": в сети восторг из-за атаки на путинский кремль
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Пользователи сети отметили "блестящую" работу российского ПВО и в очередной раз подшутили над тем, как в россии "все идет по плану"
В ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали кремлёвскую резиденцию российского диктатора владимира путина. Хотя местные власти уже успели заявить о том, что это было покушение на их лидера, но "атаку удалось отразить", уже появились видео, подтверждающие, что в кремле все же был пожар. А в сети тем временем это событие уже успело собрать большое количество комментариев и смешных мемов.
Пока в россии паникуют из-за атаки неизвестных дронов и пытаются в своей манере пригрозить, что "все только начинается", пользователи сети радостно комментируют это событие и отмечают, что так называемая в рф "СВО" действительно идет по плану.
Некоторые, к слову, предположили, что атака беспилотниками по кремлю — это подготовка к любимому в россии параду на 9 мая.
К слову, в сети шутливо предположили, что беспилотника было не два, как утверждается, а три. Вот только третий залетел сразу в кабинет путина.
Не обошлось на этом празднике и без комментариев самих российских пропагандистов, которые уже изо всех сил принялись угрожать за ночную атакую по кремлю. К примеру, маргарита симоньян заявляет о начале "чего-то настоящего" а также российские паблики и сами россияне стали возмущаться произошедшему.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети было опубликовано видео момента удара по кремлю, записанное на камеры наружного видеонаблюдения.