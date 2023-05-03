"Так не били еще никогда": в сети восторг из-за атаки на путинский кремль

Пользователи сети отметили "блестящую" работу российского ПВО и в очередной раз подшутили над тем, как в россии "все идет по плану"

В ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали кремлёвскую резиденцию российского диктатора владимира путина. Хотя местные власти уже успели заявить о том, что это было покушение на их лидера, но "атаку удалось отразить", уже появились видео, подтверждающие, что в кремле все же был пожар. А в сети тем временем это событие уже успело собрать большое количество комментариев и смешных мемов.

Пока в россии паникуют из-за атаки неизвестных дронов и пытаются в своей манере пригрозить, что "все только начинается", пользователи сети радостно комментируют это событие и отмечают, что так называемая в рф "СВО" действительно идет по плану.

Некоторые, к слову, предположили, что атака беспилотниками по кремлю — это подготовка к любимому в россии параду на 9 мая.

К слову, в сети шутливо предположили, что беспилотника было не два, как утверждается, а три. Вот только третий залетел сразу в кабинет путина.

Источник: Труха Украина

Не обошлось на этом празднике и без комментариев самих российских пропагандистов, которые уже изо всех сил принялись угрожать за ночную атакую по кремлю. К примеру, маргарита симоньян заявляет о начале "чего-то настоящего" а также российские паблики и сами россияне стали возмущаться произошедшему.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети было опубликовано видео момента удара по кремлю, записанное на камеры наружного видеонаблюдения.