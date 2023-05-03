"Не радійте": у мережі обговорюють версії удару безпілотників по кремлю

Деякі українці вважають, що з ударом БПЛА по Москві може бути не все так просто

Поки деякі українці несамовито радіють раптовій "бавовні" прямо в кремлі, інші наші співгромадяни не поділяють такого оптимізму і будують свої теорії щодо інциденту.

Так, наприклад, відомий політолог Віктор Таран вважає, що українцям не варто радіти цій атаці, адже на його думку це може бути черговою провокацією росії. Цілями цієї провокації можуть бути різні задуми росіян, наприклад майбутні удари по Україні або мобілізація власної громадськості.

"Не радійте ударам БПЛА по Кремлю. З великою ймовірністю, цю операцію вони ініціювали самі для мобілізації суспільства. Нові хвилі мобілізації? Удари по Києву та урядовому кварталу? Тактична ядерна зброя?", — вважає Таран.

Варто зазначити, що його думку поділяють і багато коментаторів у мережі.

При цьому подібну думку висловлюють навіть в Офісі президента. Так, Михайло Подоляк заявив, що Україні немає сенсу атакувати Кремль, а ось Росії навпаки. Цим окупанти можуть потім виправдовувати свої майбутні злочини.

Нагадаємо, що 3 травня у Москві заявили, що кремль був атакований двома невідомими безпілотниками. І хоча в Україні відкидають свою причетність до удару, у Росії вже очевидно призначили Україну "винною" і в нападі паніки і люті закликають мстити.