В работе "Новой почты" произошел масштабный сбой: на что жалуются пользователи

Украинцы жалуются на невозможность получить и отправить посылки

В работе популярного сервиса "Новая Почта" случился масштабный сбой, который ощутили пользователи по всей Украине.

Так пользователи жалуются на то, что проблемы наблюдаются в работе мобильного приложения. Кроме того невозможно получить доступ и на официальный сайт сервиса.

Имеются также проблемы с тем, чтобы получить, оплатить или отправить посылки. Ориентировочно сбой произошел около 20:00, а о времени возобновления работы пока не известно.

В своих соцсетях сотрудники "Новой Почты" о причинах проблем не рассказывают, но отмечают, что уже ведутся работы над восстановлением.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года "Новая почта" сообщила о том, что тарифы на предоставляемые услуги будут заметно подняты, поскольку компания столкнулась с вызовами военного времени, ростом цен на топливо и перебоями с электричеством. Произошли и другие изменения, к примеру, компания сравнила тарифы на доставку посылки в отделение и почтомат, а также отменила дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении.