У роботі "Нової пошти" стався масштабний збій: на що скаржаться користувачі

Українці скаржаться на неможливість отримати та надіслати посилки

У роботі популярного сервісу "Нова Пошта" стався масштабний збій, який відчули користувачі по всій Україні.

Так, користувачі скаржаться на те, що проблеми спостерігаються в роботі мобільного додатка. Крім того, неможливо отримати доступ і на офіційний сайт сервісу.

Є також проблеми з тим, щоб отримати, сплатити чи надіслати посилки. Орієнтовно збій стався близько 20:00, а про час поновлення роботи поки що не відомо.

У своїх соцмережах працівники "Нової Пошти" про причини проблем не розповідають, але зазначають, що вже ведуться роботи над відновленням.

Як повідомлялося раніше, наприкінці минулого року "Нова пошта" повідомила про те, що тарифи на послуги будуть помітно підняті, оскільки компанія зіткнулася з викликами воєнного часу, зростанням цін на паливо та перебоями з електрикою. Відбулися й інші зміни, наприклад, компанія порівняла тарифи на доставлення посилки до відділення та поштомату, а також скасувала додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні.