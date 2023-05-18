Клиенты "Новой почты" все еще сталкиваются с проблемой: что происходит и как это объяснили в компании
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Жители всех областей остались без возможности отслеживать свои отправления
Утром четверга, 18 мая, в работе "Новой почты", услугами которой привыкли пользоваться украинцы, все еще наблюдаются масштабные сбои. Приложение для отслеживания отправлений не работает, а зарегистрированных пользователей "выбросило" из системы.
"Телеграф" обратился за комментарием к представителям компании, объяснившим, что именно происходит и как быстро ждать возобновления полноценной работы приложения.
Как пояснили нам в пресс-службе "Новой почты", проблемы связаны с масштабным техническим сбоем, который и повлиял на работу отдельных сервисов.
"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее возобновить работу по предоставлению всех услуг. Как только мы это сделаем, сразу сообщим в социальных сетях и на сайте компании", — пообещали представители "НП".
Следует отметить, что у разных пользователей сбой демонстрируется по-разному. Кто-то остался зарегистрированным в приложении, но система не пропускает его отследить, где находятся посылки.
Кого-то же просят авторизоваться снова, а когда этот процесс начинается, сайт не открывается, демонстрируя ошибку.
Между тем, корреспонденты "Телеграфа" утверждают, что посылку можно получить даже несмотря на сбой — проверили это на практике. Для того чтобы вам отдали отправку, нужно иметь документы или "Дію" и назвать номер телефона.
Напомним, что предварительный масштабный сбой в работе ЧП произошел в феврале 2023 года. Тогда тоже наблюдались проблемы с работой приложения.
Также мы писали, что с конца прошлого года "Новая почта" ощутимо изменила тарифы – большинство услуг стали стоить дороже.