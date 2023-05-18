Клиенты "Новой почты" все еще сталкиваются с проблемой: что происходит и как это объяснили в компании

Жители всех областей остались без возможности отслеживать свои отправления

Утром четверга, 18 мая, в работе "Новой почты", услугами которой привыкли пользоваться украинцы, все еще наблюдаются масштабные сбои. Приложение для отслеживания отправлений не работает, а зарегистрированных пользователей "выбросило" из системы.

"Телеграф" обратился за комментарием к представителям компании, объяснившим, что именно происходит и как быстро ждать возобновления полноценной работы приложения.

Как пояснили нам в пресс-службе "Новой почты", проблемы связаны с масштабным техническим сбоем, который и повлиял на работу отдельных сервисов.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее возобновить работу по предоставлению всех услуг. Как только мы это сделаем, сразу сообщим в социальных сетях и на сайте компании", — пообещали представители "НП".

Ответ прессслужбы "Новой почты"

Следует отметить, что у разных пользователей сбой демонстрируется по-разному. Кто-то остался зарегистрированным в приложении, но система не пропускает его отследить, где находятся посылки.

Некоторые могут нормально зайти на профиль...

Но подключиться не удается

Кого-то же просят авторизоваться снова, а когда этот процесс начинается, сайт не открывается, демонстрируя ошибку.

Были зарегистрированы? Забудьте!

Вот такой белоснежный экран покажет вам приложение при попытке авторизироваться снова

Между тем, корреспонденты "Телеграфа" утверждают, что посылку можно получить даже несмотря на сбой — проверили это на практике. Для того чтобы вам отдали отправку, нужно иметь документы или "Дію" и назвать номер телефона.

Напомним, что предварительный масштабный сбой в работе ЧП произошел в феврале 2023 года. Тогда тоже наблюдались проблемы с работой приложения.

Также мы писали, что с конца прошлого года "Новая почта" ощутимо изменила тарифы – большинство услуг стали стоить дороже.