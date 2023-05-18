Клієнти "Нової пошти" все ще стикаються з проблемою: що відбувається і як це пояснили в компанії
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Жителі всіх областей залишилися без можливості відслідковувати свої відправлення
На ранок четверга, 18 травня, у роботі "Нової пошти", послугами якої звикли користуватися українці, все ще спостерігаються масштабні збої. Додаток для відслідковування відправлень не працює, а зареєстрованих користувачів "викинуло" із системи.
"Телеграф" звернувся за коментарем до представників компанії, які пояснили, що саме відбувається і як швидко чекати відновлення повноцінної роботи додатку.
Як пояснили нам у пресслужбі "Нової пошти", проблеми пов'язані із масштабним технічним збоєм, котрий і вплинув на роботу окремих сервісів.
"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу по наданню всіх послуг. Щойно ми це зробимо, то одразу повідомимо у соціальних мережах та на сайті компанії", — пообіцяли представники "НП".
Слід зазначити, що у різних користувачів збій демонструється по-різному. Хтось лишився зареєстрованим у додатку, але система не пропускає його відслідкувати, де знаходяться посилки.
Декого ж просять авторизуватися знову, а коли цей процес починається, сайт не відкривається, демонструючи помилку.
Тим часом кореспонденти "Телеграфу" стверджують, що посилку можна отримати навіть попри збій — перевірили це на практиці. Для того, аби вам віддали відправлення, треба мати документи або "Дію" та назвати номер телефону.
Нагадаємо, що попередній масштабний збій у роботі "НП" стався у лютому 2023 року. Тоді також спостерігалися проблеми із роботою додатку.
Також ми писали, що з кінця минулого року "Нова пошта" відчутно змінила тарифи — більшість послуг стали коштувати дорожче.