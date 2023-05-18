Клієнти "Нової пошти" все ще стикаються з проблемою: що відбувається і як це пояснили в компанії

Жителі всіх областей залишилися без можливості відслідковувати свої відправлення

На ранок четверга, 18 травня, у роботі "Нової пошти", послугами якої звикли користуватися українці, все ще спостерігаються масштабні збої. Додаток для відслідковування відправлень не працює, а зареєстрованих користувачів "викинуло" із системи.

"Телеграф" звернувся за коментарем до представників компанії, які пояснили, що саме відбувається і як швидко чекати відновлення повноцінної роботи додатку.

Як пояснили нам у пресслужбі "Нової пошти", проблеми пов'язані із масштабним технічним збоєм, котрий і вплинув на роботу окремих сервісів.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу по наданню всіх послуг. Щойно ми це зробимо, то одразу повідомимо у соціальних мережах та на сайті компанії", — пообіцяли представники "НП".

Відповідь пресслужби "Нової пошти"

Слід зазначити, що у різних користувачів збій демонструється по-різному. Хтось лишився зареєстрованим у додатку, але система не пропускає його відслідкувати, де знаходяться посилки.

Дехто може нормально зайти на профіль...

Але підключитися не вдається

Декого ж просять авторизуватися знову, а коли цей процес починається, сайт не відкривається, демонструючи помилку.

Були зареєстровані? Забудьте!

Ось такий білосніжний екран покаже вам додаток при спробі авторизуватися знову

Тим часом кореспонденти "Телеграфу" стверджують, що посилку можна отримати навіть попри збій — перевірили це на практиці. Для того, аби вам віддали відправлення, треба мати документи або "Дію" та назвати номер телефону.

Нагадаємо, що попередній масштабний збій у роботі "НП" стався у лютому 2023 року. Тоді також спостерігалися проблеми із роботою додатку.

Також ми писали, що з кінця минулого року "Нова пошта" відчутно змінила тарифи — більшість послуг стали коштувати дорожче.