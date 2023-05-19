Півтора дня збоїв позаду: "Нова пошта" відновила роботу додатку

Усі функції та можливості додатку "Нова пошта" повернулися

Після масштабного збою, що затягнувся на півтори доби, "Нова пошта" повідомила про відновлення роботи мобільного додатку та сервісу авторизації. Можливості створювати накладні, проводити онлайн-оплати, відстежувати свої посилки, отримувати та відправляти через поштомати повністю повернуто 19 травня.

Про це повідомила прес-служба НП.

Зазначається, що також вже доступні усі сервіси на відділеннях. Серед них: оплата карткою та готівкою, видача грошових переказів, оформлення посилки у кредит тощо. Також сплачувати з посилки кур’єру знову можна усіма способами оплати.

Нагадаємо, з вечора 17 травня у роботі додатку "Нової пошти" стався збій — можливість відслідковування відправлень не працювала, а зареєстрованих користувачів "викинуло" із системи. Як пояснили у прес-службі "Нової пошти", проблеми пов'язані із масштабним технічним збоєм, котрий і вплинув на роботу окремих сервісів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що попередній масштабний збій у роботі "НП" стався у лютому 2023 року. Тоді також спостерігалися проблеми із роботою додатку.

Також ми писали, що з кінця минулого року "Нова пошта" відчутно змінила тарифи — більшість послуг стали коштувати дорожче.