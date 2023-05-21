Ночь была достаточно шумной в Шебекинском районе

Пока из кремля раздаются новые заявления о том, что "спецоперация" началась с целью прекратить непонятные обстрелы и пожары в приграничных областях россии, обстановка там остается достаточно "взрывоопасной".

Так, и в ночь на 21 мая в Белгородской области (которую украинцы в шутку называют "БНР") снова прогремели взрывы, после которых вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Из их скупых сообщений известно, что взрывы прогремели в Шебекинском районе. На обнародованных кадрах виден масштабный пожар.

" Местные жители сообщают, что после громких звуков видят зарево. Подробности уточняются ", — пишут телеграмм-каналы.

Конечно, наша страна не берет на себя ответственность за непонятные инциденты в стране-агрессоре, но "проделки природы" в виде уничтожения военных объектов Белгородщины, по мнению полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора Романа Свитана, играют положительную роль, ведь способствует большей безопасности Харьковской области.

Напомним, что кроме Белгорода от пожаров и нападений неизвестных диверсантов страдает еще одна пограничная область, Брянская, где недавно в результате подрыва железнодорожного полотна несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.