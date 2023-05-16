Замкнутый круг: у путина придумали новую безумную причину продолжать войну

В рф не собираются заканчивать войну

Россияне спустя год своей "трехдневной спецоперации" по взятию Киева продолжают генерировать все более абсурдные "причины" для войны с Украиной. Если в начале полномасштабного вторжения путин бредил "денацификацией" и "демилитаризацией", то сейчас об этом уже и речи не идет.

Новую причину для продолжения войны озвучил пресс-секретарь российскиого диктатора владимира путина дмитрий песков.

На этот раз в кремле ляпнули, что так называемая "спецоперация" будет продолжаться, чтобы "прекратить обстрелы территории рф". При этом песков видимо забыл, что до начала полномасштабной войны никаких взрывных инцидентов, как это происходит сейчас, в россии не было даже близко.

"Мы, естественно, самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было", — заявил песков, отвечая на вопрос об обстрелах Белгородщины.

Из слов пескова выходит, что война должна продолжаться пока обстрелы рф не прекратиться, но обстрелы рф не прекратиться пока война не закончится потому, что их не было пока война не началась. Получается путинисты попали в свой замкнутый круг абсурда.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителям российской Белгородской области опять не спалось. Жители пограничного города Шебекино слышали звуки активной стрельбы и взрывы.

Также мы сообщали, что в российском Белгороде взорвалась ТЭС