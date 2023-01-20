Россиянин придумал безумную причину войны с Украиной и прославился в сети (видео)

Зачем оккупанты "шли на Польшу", россиянин объяснить не смог

Россиянин Сергей Шульман из Санкт-Петербурга назвал новую причину, по которой в Украине началась война. По его версии, украинцы напали на россиян, когда их армия шла завоевывать Польшу.

Об этом Шульман рассказал во время общения на сервисе "Чат-рулетка" с украинским блогером. Видео разговора с ним опубликовал соучредитель и OSINT-исследователь международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе на своем канале OSINT Georgia.

Россиянин не просто озвучил новую версию войны в Украине, но и попросил своего собеседника "проталкивать это в массы украинцев". По версии Сергея Шульмана, российская армия шла через Украину на Польшу. И когда оккупанты просто "проходили мимо", то украинская армия на них напала. На вопрос "зачем россия шла на Польшу" россиянин ответил, что это такое "древнее проклятие и месть". Но за что именно месть, он уточнять не стал.

"Мы не на них напали, и мы шли вообще на Польшу, и, по сути, напали на нас они. Пока мы мимо них проходили, на нас напали х*хлы в Украине… Русская армия двигалась в сторону Польши через Украину…Это месть, древнее злое проклятие у нас. Ты должен это говорить, когда будешь общаться с украинцами", — рассказал Сергей Шульман.

Россиянин несколько раз подчеркнул, что говорит это вполне серьезно. Однако он не смог назвать источник информации, в котором услышал или прочитал такую версию событий. Он лишь сказал, что "так оно есть на самом деле".

Родом Сергей из "культурной столицы россии" города Санкт-Петербурга — это указано на его странице в запрещенной в Украине соцсети "Вконаткте". Также у него есть возлюбленная Анна Землянова, которая родом из Тольятти, но сейчас живет в Питере.

Сергей Шульман

Сергей Шульман и Анна Землянова

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