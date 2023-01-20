Россияне удивлены отношением к ним в Грузии: "Думали перед ними будут стелиться"

Граждане рф требуют к себе особого отношения в Грузии, но не получают его

После начала полномасштабной войны из Украины бегущие от мобилизации россияне стали массово переезжать в Грузию. Однако там они не столкнулись с гостеприимством со стороны местных, а наоборот — грузины стали раздражаться из-за хамского поведения приезжих граждан страны-агрессора.

Об этом депутат грузинского парламента, экс-глава Национальной полиции Украины и соратница бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Хатия Деканоидзе рассказала в интервью "РБК-Украина".

По ее словам, от россиян было немало удивленных высказываний, которые она лично сама слышала, относительно отношения к ним в Грузии. Сбежавшие из рф не понимают, почему перед ними "не стелются".

"Они почему-то не понимают, что 25% нашей территории оккупированы. До того как я приехала сюда, я была в селе Хурвалети, часть которого оккупирована российскими силами – и каждый день российские оккупанты передвигают линию оккупации, метр за метром, километр за километром прихватывают грузинские земли, похищают обычных людей, которые всю жизнь там жили – это и есть "мир по Иванишвили", — сказала Хатия Деканоидзе.

Она также добавила, что грузины стали более резко реагировать на выходки россиян, когда те говорят по-русски и требуют, чтобы обслуживание также осуществлялось на их языке.

"А молодое поколение в Грузии вообще не разговаривает по-русски, например, мой сын. Они говорят на английском, немецком, французском, но не на русском. Мы думали, что мы давно отошли от "совка", к сожалению, наша власть не отошла", — подчеркнула Деканоидзе.

Депутат объяснила, что, действительно, в связи с происходящим в Грузии есть большое недовольство. А после зимы может произойти третий большой наплыв россиян в Грузию.

"Россияне скупают квартиры, зависимость грузинской экономики от российской – это катастрофическая ошибка. И эту ошибку трудно исправить", — подытожила Хатия Деканоидзе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Грузия отказалась передать ВСУ "Буки", полученные от Киева в 2008 году. Стала известна причина.