Душой с Украиной, а кошельком — с россией: почему Грузия отказалась передать ВСУ "Буки", полученные от Киева в 2008 году

Правительство Грузии отказалось от какой-либо военной помощи Украине

На днях между правительствами Украины и Грузии разразился скандал. Официальный Киев призвал Тбилиси вернуть комплексы Бук, предоставленные Украиной во время войны 2008 года. В Минобороны Грузии категорически отказались удовлетворить этот запрос, назвав его "неадекватным", а также заявили, что и дальше не будут предоставлять Украине какое-либо другое оружие для противостояния россии.

В то же время, с начала полномасштабной войны в Украине официальный Тбилиси неоднократно демонстрировал поддержку украинского народа путем передачи многочисленных гуманитарных грузов, а грузинская диаспора в разных уголках мира активно участвовала в освещении и осуждении российской агрессии, выходя на уличные акции в поддержку Украины.

"Телеграф" выяснял, чем продиктована двойственная позиция грузинских властей относительно войны в Украине.

Дружба дружбой, а оружие врозь

Военная поддержка Украины со стороны международных партнеров набирает обороты. Решение США о включении в новый пакет помощи ЗРК Patriot разблокировало обсуждение коллективным Западом предоставления Украине более мощного, высокоточного и дальнобойного оружия. Менее чем за две недели января стало известно о подготовке передачи Украине роты танков Leopard со стороны Польши, танков Challenger 2 от британской армии, машин пехоты Marder из Германии, колесных бронированных AMX-10 от Франции и 50 БМП Bradley в рамках нового пакета помощи США. .

На фоне такой мощной международной кооперации скандал с жестким отказом Грузии передать Украине комплексы БУК и системы Javelin приобретает политический контекст. Особенно с учетом того, что это вооружение Грузия получила в 2008 году, когда сама стала жертвой российской агрессии.

Главным аргументом грузинских властей в этой ситуации стало якобы нежелание "быть вовлеченными в войну", сообщает SOVA. По словам члена правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе, зенитно-ракетные комплексы не были переданы бесплатно, соответственно, сейчас это оружие является собственностью Грузии.

"Я не знаю, что Украина передала нам после войны 2008 года, насколько мне известно, если что-то и передавалось, то покупалось. Так что если покупалось, то это собственность Грузии и грузинское оружие", — сказал Миканадзе, отметив также, что такие заявления могут свидетельствовать о "очередной попытке каким-либо образом втянуть Грузию в эту войну".

Другой грузинский парламентарий Гия Вольский заявил, что Украина направила запрос не только на передачу оружия, но и якобы на "организованную отправку добровольцев".

"Даже присылали самолеты, чартерные рейсы из Украины, а мы на это не соглашались, потому что это было бы равносильно вступлению в войну", — сказал он.

Стоит отметить, что позиция грузинского правительства по поводу войны в Украине вызывала вопросы с первых дней полномасштабного вторжения россии. Так, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил о немедленном отзыве посла Украины в Грузии из-за преград для добровольцев, которые хотели помочь Украине и "неморальной позиции в отношении санкций".

"Есть те, кто работает вместе со всеми на оборону государства, чтобы Украина могла добыть в борьбе свое будущее. Мы ценим работу каждого такого человека. А есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека. Такого Посла Украины. Из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении: не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу", — сказал президент .

По словам члена Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федора Вениславского, поведение грузинских властей в ситуации с передачей Украине комплексов Бук свидетельствует не о желании сохранить нейтралитет, а наоборот — о вполне определенной позиции.

"Это прямой признак ориентированности грузинского правительства на россию. Кроме того, у нас есть информация, что Грузия помогает рф в смягчении санкций. Что касается ситуации с оружием, то она еще не исчерпана, мы работаем над этим вопросом", — сказал депутат. комментарии "Телеграфу".

Следует отметить, что далеко не все грузинские политики одобряют такую позицию правящей партии. В частности, бывший президент Михеил Саакашвили, который сейчас находится под арестом в больнице с отравлением, назвал ситуацию "позором" для Грузии.

"Сейчас, когда американские ракеты приспособили к "Бук", они нам особенно нужны. Это большой позор, что грузинские власти отказались в возвращении украинских "Буков" Украине, когда они в них больше нуждаются. В 2008 году благодаря этим "Бук" мы сбили 14 российских самолетов, включая стратегический бомбардировщик ТУ-22", — написал политик на своей странице в Facebook.

С решением действующей власти не согласен и член оппозиционной грузинской партии "ЕНР" (Единое национальное движение) Коба Накопия. По словам политика, отказ в военной помощи Украине продиктован страхом перед россией.

"Вицеспикер парламента Гия Вольский прокомментировал это событие и дважды соврал. Первое, когда он сказал, что в свое время Грузия заплатила за эти "Буки" миллиарды, это неправда. В свое время Украина передавала эти "Буки", насколько мне известно, по символической цене. Второе — они говорят, что просьба передать эти "Буки" — это очередное втягивание Грузии в войну, пропаганда, которую они с начала войны в Украине "затирают" людям Грузии, несмотря на то, что, судя по поддержке со стороны народа гражданам Украины, грузины в это не верят. Они (власть — Ред.) давно ведут эту пропаганду и в этом случае они ее усиливают. Нынешние грузинские власти полностью зависят от путина, они его боятся и не предпринимают никаких шагов для выделения помощи дружественной стране", — цитирует парламентария "Суспільне".

Сердцем с Украиной, кошельком — с россией

Несмотря на сегодняшнюю позицию официального Тбилиси по военной поддержке Украины, в начале полномасштабной войны Грузия была одной из стран-лидеров по оказанию нам гуманитарной помощи. В стране даже разрешили физическим и юридическим лицам бесплатно отправлять посылки в Украину.

В результате по состоянию на начало апреля почта Грузии занимала первое место среди почтовых операторов мира по доставке в Украину гуманитарных грузов. В частности, было отправлено 400 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и медицинской помощи.

Кроме того, в начале декабря правительство Грузии сообщило о выделении 1,5 миллиона лари (примерно 562 тысячи долларов — Ред .) на приобретение генераторов для Украины. Незадолго до этого энергетический кризис в Украине побудил грузин провести акцию "Поделись светом", в рамках которой было собрано 411 тысяч лари (154,2 тысячи долларов — Ред .) для закупки 394 электрогенераторов, пишет издание "Новости Грузия". Приобретенное на эти средства оборудование уже доставлено в Украину.

По словам эксперта по международным отношениям, соучредителя Аналитического центра "Объединенная Украина" Антона Кучухидзе, несмотря на отказ Грузии от военно-технического сотрудничества с Украиной, на межпарламентском уровне группы дружбы действительно ведут мощный и конструктивный диалог, в результате которого было реализовано немало успешных гуманитарных проектов в поддержку Украины.

Кроме того, народ Грузии безоговорочно поддерживает Украину на всех уровнях и осуждает российскую агрессию, тогда как правительство страны занимает довольно странную и нелогичную позицию по этой войне. Ведь с точки зрения стратегического планирования внешнеполитических интересов Грузия должна действовать в унисон с коллективным Западом.

"Объявив курс на ЕС и НАТО, грузинские власти все еще действуют с оглядкой на россию. Причиной этого является якобы нежелание вступать в конфликт с рф. Однако война между этими государствами продолжается с 2008 года — Абхазия и Южная Осетия остаются оккупированными. Рашисты в одностороннем порядке признали их независимость и разместили на этих территориях свои военные базы. Проигрыш россии в войне с Украиной открыл бы возможность для Грузии поднять вопрос возвращения своих территорий", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

На самом же деле страх испортить отношения с кремлем обусловлен коммерческой составляющей, считает Антон Кучухидзе. С начала войны в Украине Грузия стала популярным местом для туризма среди россиян, а бизнесмены из рф все чаще рассматривают эту страну как место для временного проживания в кризисные для россии времена. Кроме того, есть основания полагать, что отдельные российские компании намеревались обходить западные санкции при помощи грузинской юрисдикции.

"Правительству Грузии следует определиться, на чьей стороне они выступают в этот сложный для Украины период, иначе в будущем это может помешать евроинтеграции Грузии и в целом усложнит ее диалог с Западом", — отметил эксперт.