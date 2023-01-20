Росіяни здивовані ставленням до них у Грузії: "Думали перед ними стелитимуться"

Громадяни рф вимагають до себе особливого відношення в Грузії, але не отримують його

Після початку повномасштабної війни з України росіяни, які тікають від мобілізації, почали масово переїжджати до Грузії. Однак там вони не зіткнулися з гостинністю з боку місцевих, а навпаки — грузини почали дратуватись через хамську поведінку приїжджих громадян країни-агресора.

Про це депутат грузинського парламенту, ексголова Національної поліції України та соратниця колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Хатія Деканоїдзе розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна".

За її словами, від росіян було чимало здивованих висловлювань, які вона особисто сама чула щодо ставлення до них у Грузії. Ті, що втекли з росії, не розуміють, чому перед ними "не стеляться".

"Вони чомусь не розуміють, що 25% нашої території окуповані. До того, як я приїхала сюди, я була в селі Хурвалеті, частина якого окупована російськими силами – і щодня російські окупанти пересувають лінію окупації, метр за метром, кілометр за кілометром прихоплюють грузинські землі, викрадають звичайних людей, які все життя там жили — це і є "мир по Іванішвілі", — сказала Хатія Деканоїдзе.

Вона також додала, що грузини стали різкіше реагувати на витівки росіян, коли ті говорять російською мовою і вимагають, щоб обслуговування також здійснювалося їхньою мовою.

"А молоде покоління в Грузії взагалі не розмовляє російською, наприклад, мій син. Вони говорять англійською, німецькою, французькою, але не російською. Ми думали, що ми давно відійшли від "совка", на жаль, наша влада не відійшла", — підкреслила Деканоїдзе.

Депутат пояснила, що, насправді, у зв’язку з тим, що відбувається в Грузії, є велике невдоволення. А після зими може статися третій великий наплив росіян до Грузії.

"Росіяни скуповують квартири, залежність грузинської економіки від російської — це катастрофічна помилка. І цю помилку важко виправити", — підсумувала Хатія Деканоїдзе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Грузія відмовилася передати ЗСУ "Буки", отримані від Києва у 2008 році. Стала відома причина.