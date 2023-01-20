Росіянин придумав шалену причину війни з Україною та прославився у мережі (відео)

Навіщо окупанти "йшли на Польщу", росіянин пояснити не зміг

Росіянин Сергій Шульман із Санкт-Петербурга назвав нову причину, через яку в Україні почалася війна. За його версією, українці напали на росіян, коли їхня армія йшла завойовувати Польщу.

Про це Шульман розповів під час спілкування на сервісі "Чат-Рулетка" з українським блогером. Відео розмови з ним опублікував співзасновник та OSINT-дослідник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Іраклі Комахідзе на своєму каналі OSINT Georgia.

Росіянин не просто озвучив нову версію війни в Україні, а й попросив свого співрозмовника "проштовхувати це до мас українців". За версією Сергія Шульмана, російська армія йшла через Україну до Польщі. І коли окупанти просто "проходили повз", то українська армія на них напала. На запитання "навіщо росія йшла на Польщу" росіянин відповів, що це таке "давнє прокляття та помста". Але за що саме помста він уточнювати не став.

"Ми не на них напали, і ми йшли взагалі на Польщу, і, по суті, напали на нас вони. Поки ми повз них проходили, на нас напали х*хли в Україні... Російська армія рухалася у бік Польщі через Україну... Це помста, давнє зле прокляття у нас. Ти маєш це говорити, коли спілкуватимешся з українцями", — розповів Сергій Шульман.

Росіянин кілька разів наголосив, що говорить це цілком серйозно. Однак він не зміг назвати джерело інформації, в якому почув чи прочитав таку версію подій. Він лише сказав, що "так воно є насправді".

Родом Сергій із "культурної столиці росії" міста Санкт-Петербурга — це вказано на його сторінці в забороненій в Україні соцмережі "Вконтакті". Також у нього є дівчина Ганна Землянова, яка родом з Тольятті, але зараз живе в Пітері.

Сергій Шульман

Сергій Шульман та Ганна Землянова

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