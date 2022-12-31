Разведка Дании интересно "оправдала" путина за принятие решения о вторжении в Украину

Вряд ли для путина это станет причиной смерти

О состоянии здоровья российского президента владимира путина давно ходит уже множество слухов. В частности, возможно, что этим можно объяснить даже полномасштабное вторжение россии в Украину. Диктатор мог принять решение под влиянием гормональных медикаментов, которые он употребляет для лечения.

Об этом сообщает датская газета Berlingske со ссылкой на интервью с руководителем отдела анализа рф в службе военной разведки страны (FE). Как отмечает источник, путин проходил лечение гормонами из-за онкологического заболевания. Кроме мании величия, еще одним побочным эффектом может быть одутловатое лицо президента россии.

Однако владимир путин сейчас вряд ли страдает от неизлечимой болезни, хотя и испытывает хронические боли. Это объясняет и то, почему он на видео постоянно хватается за край стола или крутится на стуле. Таким образом, в разведке Дании считают, что он может не умереть от этой болезни, но впоследствии, возможно, элиты россии решат, что им нужен "сильнейший человек" у власти и уберут его.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в сети обсудили еще одно видео с путиным, где он имеет одутловатое лицо, и высказали свои предположения о его состоянии.