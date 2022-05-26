Онкология у путина: бывший российский политик объяснил одну проблему

Несмотря на то, что диктатор рф может быть больным серьезными онкологическими заболеваниями, его время у власти уже завтра не закончится

Президент российской федерации владимир путин, состояние здоровья и вероятные онкологические диагнозы которого обсуждают в последнее время все больше, вероятнее всего получает гормональное лечение, что, очевидно, влияет и на его психическое состояние. Однако даже с онкологическим диагнозом кровавый лидер рф сможет прожить еще очень долго.

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Об этом в своем интервью для издания "НВ" рассказал бывший депутат Госдумы россии Илья Пономарев, отвечая на вопросы журналиста по поводу болезней путина и вероятности его быстрого ухода на тот свет.

"Я интересовался, с медиками разговаривал, мы смотрели на внешность путина. Многие люди говорят примерно одно и тоже: вероятность серьезной онкологической проблемы высока и явно он получает гормональное лечение, которое, кстати, влияет на его психическое состояние. Вопрос только один: у многих слово "рак" рождает ассоциацию, — все, конец жизни. Но при условии правильного медицинского обслуживания человек с раком может прожить еще очень долго ", — объяснил Пономарев.

По его словам, президент путин уже не молодой человек, поэтому стопроцентно количество болезней с возрастом у него существенно увеличивается, однако это не значит, что он умрет уже завтра.

Кроме того, экс-депутат добавил, что окружение кровавого диктатора россии четко осознает, что путин имеет крайне ограниченный жизненный ресурс, однако ни один из них не может повлиять на так называемое престолонаследие, ведь это решение в россии принимает только путин.

"Это все понимают. Но было множество разнообразных фальстартов: мол, он скоро умрет. Поэтому российская элита уже давно занимает позицию: не лезь не в свое дело, не суетись, — когда будет надо, вам скажут. Никто, ни один человек в россии не может повлиять на престолонаследие. Только сам пути решает этот вопрос", — подытожил Пономарев.

Ранее "Телеграф" сообщал, как известный всему миру режиссер Оливер Стоун заявил, что президент россии владимир путин переболел раком.

Стоит добавить, что даже плохое состояние здоровья российского диктатора не мешает ему вести кровавую войну против Украины, укрепляя позиции своей армии на восточном направлении и подписывать наглые приказы, касающиеся жителей временно оккупированных украинских территорий.