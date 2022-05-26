Онкологія у путіна: колишній російський політик пояснив одну проблему

Попри те, що диктатор рф може бути хворим на серйозні онкологічні захворювання, його час при владі вже завтра не закінчиться

Президент російської федерації володимир путін, стан здоров'я та ймовірні онкологічні діагнози якого обговорюють останнім часом дедалі більше, ймовірніше за все отримує гормональне лікування, котре, очевидно, впливає на його психічний стан. Проте навіть з онкологічним діагнозом кривавий лідер рф зможе прожити ще дуже довго.

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Про це у своєму інтерв'ю для видання "НВ" розповів колишній депутат Держдуми росії Ілля Пономарьов, відповідаючи на запитання журналіста стосовно хвороб путіна та ймовірності його швидкого відходу на той світ.

"Я цікавився, з медиками розмовляв, ми дивилися на зовнішність путіна. Багато людей говорять приблизно одне й теж: ймовірність серйозної онкологічної проблеми висока і явно він отримує гормональне лікування, яке, до речі, впливає на його психічний стан. Питання тільки одне: у багатьох слово "рак" народжує асоціацію, — все, кінець життя. Але за умови правильного медичного обслуговування людина з раком може прожити ще дуже довго", — пояснив Пономарьов.

За його словами, президент путін вже не молода людина, тож стовідсотково кількість хвороб з віком у нього суттєво збільшується, проте це не означає, що він помре вже завтра.

Окрім того, екс-депутат додав, що оточення кривавого диктатора росії чітко усвідомлюють, що путін має вкрай обмежений життєвий ресурс, проте жоден з ним не може вплинути на так зване "престолонаслідування", адже це рішення у росії приймає лише путін.

"Це все розуміють. Але було безліч різноманітних фальстартів: мовляв, він скоро помре. Тому російська еліта вже давно займає позицію: не лізь не у свою справу, не метушись, — коли буде треба, вам скажуть. Ніхто, жодна людина в росії не може вплинути на престолонаслідування. Тільки сам путін вирішує це питання", — підсумував Пономарьов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відомий всьому світу режисер Олівер Стоун заявив, що президент росії володимир путін перехворів на рак.

Варто додати, що навіть поганий стан здоров'я російського диктатора не заважає йому вести криваву війну проти України, укріплюючи позиції своєї армії на східному напрямку, та підписувати нахабні накази, які стосуються жителів тимчасово окупованих українських територій.