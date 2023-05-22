"Следствие агрессии путина": появилась реакция Украины на события в Белгородской области

В Главном управлении разведки Украины подтвердили, что легион "Свобода россии" и РДК проводят спецоперацию на территории Белгородской области. Это необхдимо для создания полосы безопасности в целях защиты украинцев, которые живут в приграничных областях.

Об этом рассказали в ГУР в комментарии "Общественному".

Напомним, что утром 22 мая в Белгородской области россии прозвучали взрывы, звучала воздушная тревога, а также заметили неизвестные танки, которые стали прорываться через КПП "Грайворон". Местные власти заявили, что это якобы "украинская ДРГ" пытается прорваться на территорию россии и вступила в "ожесточенный бой" с российскими пограничниками.

Позже стало известно, что неизвестные бойцы прорвались через границу и продвинулись вглубь Белгородской области. Легион "свобода россии" заявил об освобождении населенного пункта Козинка, а также о том, что в сам районный центр Грайворона уже зашли передовые отряды. Позже в ГУР МО Украины подтвердили, что к событиям в Белгородской области причастны российские добровольцы. Причиной стала агрессивная война путина.

"События в Белгородщине и других приграничных с россией территориях – следствие полномасштабного вторжения и агрессивной войны путинской россии против Украины. Да, ответственность за эти события взяли на себя граждане рф, а именно силы РДК и легиона "Свобода россии". Я думаю, что мы все только можем поприветствовать решительные действия оппозиционно настроенных граждан россии, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом путина", — сказал спикер ГУР.

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