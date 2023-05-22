"Белгород станет свободным": неизвестные массированно атакуют "БНР" (видео, фото)

Белгородская область подвергается массированному обстрелу

Белгородская область россии (которую украинцы в шутку называют "БНР") продолжает страдать от неизвестных взрывных инцидентов. Не успели белгородцы отойти от ночной "бавовны" в Шебекинском районе, как утром 22 мая многократно страдает Грайворонский округ.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Как стало известно, массированному обстрелу с неизвестной стороны Белгородщина подвергается уже на протяжении более часа. За это время прилетело в такие населенные пункты: Новостроевка-Первая, Козинка, Безымено, Доброе, Глотово и Головчино.

Как говорят местные жители, после взрывов у них в домах пропало электричество, а над областью подымаются столбы дыма.

Тем временем местные власти призывают людей спускаться в укрытия, сигналы тревоги раздаются в разных уголках Грайворонского округа.

Тем временем в сети появилась информация о якобы уничтожении пограничного пункта в Белгородской области. Сообщается о "десятках раненых и убитых".

Примечательно, что пограничный пункт рф есть в том же Грайвороном районе, но пока информация об этом не является проверенной.

Стоит отметить, что все это происходит на фоне анонса о "возвращении домой" от российских добровольцев, воюющих на стороне ВСУ. Те опубликовали фото якобы с пограничных российских населенных пунктов и попросили местных оставаться дома и не оказывать сопротивление.

В сети продолжают появляется все новые видео с Белгородщины. Там во время того, как в городах звучит сирена по радио неизвестные говорят местным жителям о том, что "Белгород будет свободным".

Напомним, ранее мы писали о том, что аэропорт в Белгороде атаковал беспилотник со взрывчаткой.

Также мы сообщали, что в российском Белгороде взорвалась ТЭС.