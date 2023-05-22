"Диктатуре кремля пора положить конец": российские добровольцы передали "привет" путину (видео)

Российские добровольцы, воюющие за ВСУ, анонсировали возвращение домой

Бойцы Легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины против оккупантов, анонсировали "возвращение домой".

На странице добровольцев в Телеграм было опубликовано видеообращение к россиянам, в котором боец рассказал, чего желает для своей родины.

Он отметил, что хотел бы, чтобы его семья жила в свободной стране, а не в стране, прогнившей от путинского режима.

"Жители России! Мы — такие же россияне, как и вы. Нас отличает только то, что мы не хотели больше оправдывать действия преступников у власти и взяли оружие, чтобы отстоять нашу и вашу свободу.

Но сегодня всем пришло время взять ответственность за свое будущее. Диктатуре кремля пора положить конец. Легион возвращается домой", — говорится в подписи к видео.

Позже на канале добровольцев появилось новое обращение. В нем бойцы попросили жителей приграничных с Украиной регионов оставаться дома и не оказывать сопротивление.

"Не бойтесь: мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем цивильных и не используем их в своих целях. Свобода уже близко!" — добавили в Легионе.

В то же время в сети начали публиковать кадры, на которых бойцы "Русского добровольческого корпуса" запечатлены на территории Брянской и Белгородской областей рф.

Ранее "Телеграф" публиковал истории иностранцев, которые погибли в боях за Украину.