Они сражались за Украину: истории иностранцев, погибших за нашу страну
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Легионеры оставили спокойную мирную жизнь и взяли оружие в руки.
В тяжелых боях под Бахмутом погиб первый эстонец – бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак. Военный сражался на стороне Украинского иностранного легиона с осени, а во вторник на этой неделе был убит во время артобстрела россиян.
В Эстонии Юрак служил штабным офицером в центре координации движений командования, был бывшим начальником разведки в батальоне скаутов и батальоне охраны.
Защищать Украину в несправедливой войне с гораздо большей страной в свое время взялись многие иностранцы. Проект "Белсата" "Вот Так" проанализировал данные из открытых источников, придя к выводу, что по состоянию на декабрь 2022 года количество погибших иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины, составляет не менее 130 человек. Больше всего потерь среди граждан Грузии, Азербайджана, Белоруссии, США и Польши.
Рассказываем о некоторых из них подробнее:
22-летний американец Вилли Кансел
22-летний бывший морской пехотинец США стал первым американским гражданином, погибшим во время войны в Украине, оставив молодую жену и 7-месячного сына.
Вилли Джозеф Кансел погиб 25 апреля в Украине, он работал на частную военную компанию, сообщает CNN. Когда в Украине началась полномасштабная война, компания искала подрядчиков для участия в боевых действиях в Украине, и Кансел согласился.
"Он хотел уйти, потому что он верил в то, за что борется Украина, и он хотел быть ее частью, чтобы сдержать войну там, чтобы она не пришла сюда, и, возможно, нашим американским солдатам не придется участвовать", – сказала мать Кансела Рэйчел Кабрера.
У него была мечта стать полицейским или присоединиться к FDNY. Но когда он узнал, что происходит в Украине, он захотел пойти добровольцем.
Американец Эндрю Питерс
Ветеран американской армии Эндрю Питерс погиб 16 февраля во время боев против российских войск, сообщает CNN.
Питерс из Маршфилда, штат Висконсин, ему было 28 лет. Парень вступил в Международный легион обороны Украины, чтобы помочь украинскому народу.
"Эндрю хорошо понимал, что правильно, а что неправильно. Он чувствовал потребность применить свои предыдущие боевые навыки, чтобы помочь украинскому народу бороться и освобождать свою страну. Эндрю был чрезвычайно близок со своими однополчанами и его все любили. Мы все очень гордимся его храбростью. и самоотверженной жертвой", – сказали родители Питерс.
По данным издания, в 2014 году Питерс участвовал в вооруженном конфликте в Афганистане. После освобождения Эндрю вернулся в свой родной город, где он с удовольствием играл в пикап-хоккей в лиге, в которую также входит его отец.
Но когда в Украине разразилась война, Эндрю Питерс добровольно присоединился к борьбе. Он прибыл в Украину с собственной броней и военным снаряжением.
Итальянец Бенджамин Галли
В сентябре 2022 года погиб 27-летний итальянец Бенджамин Джорджио Галли. Он участвовал в Харьковском контрнаступлении и входил в подразделение "Браво2" 1-го пехотного батальона Международного легиона обороны Украины.
"Не существует слов, чтобы выразить нашу благодарность за его служение и высшую жертву. Он один из многих невоспетых героев, пришедших сюда, чтобы защитить ценности, в которые они верили, и противостоять тирании", — отметили в Интернациональном легионе.
По информации СМИ, Бенджамин Галли – уроженец Италии, но жил в Нидерландах. После начала полномасштабного вторжения русских войск он отправился воевать в Украину.
Ирландец Рори Мэйсон
Вблизи российской границы в Харьковской области в боях за Украину погиб 23-летний ирландец из Интернационального легиона Рори Мейсон. Мейсон из Данбойна (графство Мит) погиб во время боя 28 сентября 2022 года. Он присоединился к легиону в марте.
Его отец Роб сказал, что хотя глубоко огорчен его смертью, но очень гордится его мужеством, решительностью и самоотверженностью, когда он немедленно стал в поддержку Украины.
"Рори никогда не был политиком, но он испытывал глубокое чувство добра и зла и неспособность повернуть другую сторону перед лицом несправедливости. Он давно интересовался Восточной Европой, путешествиями и изучением новых языков, в частности русского", — сказал отец.
Воевавшие вместе с Рори говорят о действительно смелом и отважном мужчине, который мог вернуться домой в любое время, но решил этого не делать.
Американец Брайан Янг
В июле 51-летний американский ветеран Брайан Янг из Калифорнии погиб вблизи Григорьевки на востоке Донецкой области, передает Business Insider.
Вместе с ним в бою на Донетчине погибли также Эмиле-Антуани Руа-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции и Люк Лучишин с позывным "Скайуокер".
Эти люди входили в состав Сил специальных операций территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Группе бойцов была поставлена задача занять огневые позиции и очистить овраг, где русские войска работали над переправой через реку. Они успешно справились, но в конце операции попали в засаду российских танков. Первый снаряд ранил Люк. Эдуард, Эмиль и Брайан, сразу попытались эвакуировать его с этого места. Второй снаряд убил всех.
Американец Люк Луцишин с украинскими корнями
31-летний медик Люк Луцишин с позывным "Скайуокер" чувствовал близость к своему наследию — его бабушка была родом из Украины. Она эмигрировала в Соединенные Штаты после второй мировой войны. Именно украинские корни мотивировали его пойти на войну.
Луцишин, отец двоих детей, которого украинцы называли "Люком Скайуокером", получил ранения в результате российского обстрела.
"Он пошел туда не для того, чтобы быть героем. Он был там, потому что хотел помочь людям", – рассказала станции его мать, Кэтрин Луцишин.
Новозеландец Доминик Абелен
В августе под Волновахой погиб новозеландец Доминик Абелен (позывной — "Толкиен"). У него было девять лет опыта службы в армии Новой Зеландии и решил поделиться умениями с бойцами ВСУ.
Сначала Доминик был инструктором тактической медицины, а также освоением современного оружия (в частности, противотанковых управляемых ракет NLAW). А в середине лета отправился на фронт.
С тех пор как "Толкиена" назначили командиром группы, уверял, что всегда идет первым, потому что не хочет рисковать жизнью собратьев.
Колумбиец Маркез
32-летний колумбиец Маркез Рамос Кристиан Камило (позывной — "Колумбия") погиб в бою с российским оккупантом, вступив в ближний бой 17 июля в Изюмском районе Харьковской области, и защищая товарищей от вражеского танка, передает "Польское радио".
3 апреля 2022 он пришел домой и сказал родителям, что поедет в Украину. Никакие уговоры не возымели действия, ведь он уже все спланировал и в тот же вечер сел на самолет.
В Украину Камило Маркес прибыл без военного опыта, поэтому проходил обучение: учился патрулировать, обращаться с автоматическим оружием и гранатометом, который был с ним до самой смерти.
Швед Эдвард Селандер Патриньяни
Эдвард Селандер Патриньяни, 1994 года рождения, был лейтенантом, экономистом, философом и хотел сформировать "взвод, полностью состоящий из шведских добровольцев".
"Эдвард был повышен до сержанта взвода в украинской армии после того, как пробежал километр до товарищей под артиллерийским огнем. Он нес тело бывшего командира взвода с надеждой, что парамедики помогут спасти его жизнь. К сожалению, командиру не смогли помочь", — вспоминает Эдварда собрат.
Он был скромным и всегда заботился о тех, за кого он был ответственен.
Напомним, что в феврале по просьбе президента Владимира Зеленского была создана отдельная воинская часть, в которой служат военные-добровольцы, являющиеся гражданами других стран.
Ранее командир взвода II Интернационального легиона обороны Александр ("Механик") рассказал, как вместе с собратьями защищает Украину.