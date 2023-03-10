Они сражались за Украину: истории иностранцев, погибших за нашу страну

Легионеры оставили спокойную мирную жизнь и взяли оружие в руки.

В тяжелых боях под Бахмутом погиб первый эстонец – бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак. Военный сражался на стороне Украинского иностранного легиона с осени, а во вторник на этой неделе был убит во время артобстрела россиян.

В Эстонии Юрак служил штабным офицером в центре координации движений командования, был бывшим начальником разведки в батальоне скаутов и батальоне охраны.

Защищать Украину в несправедливой войне с гораздо большей страной в свое время взялись многие иностранцы. Проект "Белсата" "Вот Так" проанализировал данные из открытых источников, придя к выводу, что по состоянию на декабрь 2022 года количество погибших иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины, составляет не менее 130 человек. Больше всего потерь среди граждан Грузии, Азербайджана, Белоруссии, США и Польши.

Рассказываем о некоторых из них подробнее:

22-летний американец Вилли Кансел

22-летний бывший морской пехотинец США стал первым американским гражданином, погибшим во время войны в Украине, оставив молодую жену и 7-месячного сына.

Вилли Кансел погиб 25 апреля

Вилли Джозеф Кансел погиб 25 апреля в Украине, он работал на частную военную компанию, сообщает CNN. Когда в Украине началась полномасштабная война, компания искала подрядчиков для участия в боевых действиях в Украине, и Кансел согласился.

"Он хотел уйти, потому что он верил в то, за что борется Украина, и он хотел быть ее частью, чтобы сдержать войну там, чтобы она не пришла сюда, и, возможно, нашим американским солдатам не придется участвовать", – сказала мать Кансела Рэйчел Кабрера.

У него была мечта стать полицейским или присоединиться к FDNY. Но когда он узнал, что происходит в Украине, он захотел пойти добровольцем.

Американец Эндрю Питерс

Ветеран американской армии Эндрю Питерс погиб 16 февраля во время боев против российских войск, сообщает CNN.

Эндрю Питерс прибыл в Украину, имея опыт войны в Афганистане

Питерс из Маршфилда, штат Висконсин, ему было 28 лет. Парень вступил в Международный легион обороны Украины, чтобы помочь украинскому народу.

"Эндрю хорошо понимал, что правильно, а что неправильно. Он чувствовал потребность применить свои предыдущие боевые навыки, чтобы помочь украинскому народу бороться и освобождать свою страну. Эндрю был чрезвычайно близок со своими однополчанами и его все любили. Мы все очень гордимся его храбростью. и самоотверженной жертвой", – сказали родители Питерс.

По данным издания, в 2014 году Питерс участвовал в вооруженном конфликте в Афганистане. После освобождения Эндрю вернулся в свой родной город, где он с удовольствием играл в пикап-хоккей в лиге, в которую также входит его отец.

Но когда в Украине разразилась война, Эндрю Питерс добровольно присоединился к борьбе. Он прибыл в Украину с собственной броней и военным снаряжением.

Итальянец Бенджамин Галли

Бенджамин Галли погиб во время контрнаступления в Харьковской области

В сентябре 2022 года погиб 27-летний итальянец Бенджамин Джорджио Галли. Он участвовал в Харьковском контрнаступлении и входил в подразделение "Браво2" 1-го пехотного батальона Международного легиона обороны Украины.

"Не существует слов, чтобы выразить нашу благодарность за его служение и высшую жертву. Он один из многих невоспетых героев, пришедших сюда, чтобы защитить ценности, в которые они верили, и противостоять тирании", — отметили в Интернациональном легионе.

По информации СМИ, Бенджамин Галли – уроженец Италии, но жил в Нидерландах. После начала полномасштабного вторжения русских войск он отправился воевать в Украину.

Ирландец Рори Мэйсон

Вблизи российской границы в Харьковской области в боях за Украину погиб 23-летний ирландец из Интернационального легиона Рори Мейсон. Мейсон из Данбойна (графство Мит) погиб во время боя 28 сентября 2022 года. Он присоединился к легиону в марте.

Ирландец Рори Мэйсон присоединился к легиону в марте

Его отец Роб сказал, что хотя глубоко огорчен его смертью, но очень гордится его мужеством, решительностью и самоотверженностью, когда он немедленно стал в поддержку Украины.

"Рори никогда не был политиком, но он испытывал глубокое чувство добра и зла и неспособность повернуть другую сторону перед лицом несправедливости. Он давно интересовался Восточной Европой, путешествиями и изучением новых языков, в частности русского", — сказал отец.

Воевавшие вместе с Рори говорят о действительно смелом и отважном мужчине, который мог вернуться домой в любое время, но решил этого не делать.

Американец Брайан Янг

В июле 51-летний американский ветеран Брайан Янг из Калифорнии погиб вблизи Григорьевки на востоке Донецкой области, передает Business Insider.

Ветеран Брайан Янг погиб на Донбассе

Вместе с ним в бою на Донетчине погибли также Эмиле-Антуани Руа-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции и Люк Лучишин с позывным "Скайуокер".

Эти люди входили в состав Сил специальных операций территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Группе бойцов была поставлена задача занять огневые позиции и очистить овраг, где русские войска работали над переправой через реку. Они успешно справились, но в конце операции попали в засаду российских танков. Первый снаряд ранил Люк. Эдуард, Эмиль и Брайан, сразу попытались эвакуировать его с этого места. Второй снаряд убил всех.

Американец Люк Луцишин с украинскими корнями

31-летний медик Люк Луцишин с позывным "Скайуокер" чувствовал близость к своему наследию — его бабушка была родом из Украины. Она эмигрировала в Соединенные Штаты после второй мировой войны. Именно украинские корни мотивировали его пойти на войну.

Луцишин, отец двоих детей, которого украинцы называли "Люком Скайуокером", получил ранения в результате российского обстрела.

Люка Луцишина мотивировала пойти на войну солидарность с Украиной и украинские корни

"Он пошел туда не для того, чтобы быть героем. Он был там, потому что хотел помочь людям", – рассказала станции его мать, Кэтрин Луцишин.

Новозеландец Доминик Абелен

В августе под Волновахой погиб новозеландец Доминик Абелен (позывной — "Толкиен"). У него было девять лет опыта службы в армии Новой Зеландии и решил поделиться умениями с бойцами ВСУ.

Доминик Абелен (позывной — "Толкиен")

Сначала Доминик был инструктором тактической медицины, а также освоением современного оружия (в частности, противотанковых управляемых ракет NLAW). А в середине лета отправился на фронт.

С тех пор как "Толкиена" назначили командиром группы, уверял, что всегда идет первым, потому что не хочет рисковать жизнью собратьев.

Колумбиец Маркез

32-летний колумбиец Маркез Рамос Кристиан Камило (позывной — "Колумбия") погиб в бою с российским оккупантом, вступив в ближний бой 17 июля в Изюмском районе Харьковской области, и защищая товарищей от вражеского танка, передает "Польское радио".

3 апреля 2022 он пришел домой и сказал родителям, что поедет в Украину. Никакие уговоры не возымели действия, ведь он уже все спланировал и в тот же вечер сел на самолет.

Колумбиец Маркез Рамос Кристиан Камило погиб под Изюмом

В Украину Камило Маркес прибыл без военного опыта, поэтому проходил обучение: учился патрулировать, обращаться с автоматическим оружием и гранатометом, который был с ним до самой смерти.

Швед Эдвард Селандер Патриньяни

Эдвард Селандер Патриньяни, 1994 года рождения, был лейтенантом, экономистом, философом и хотел сформировать "взвод, полностью состоящий из шведских добровольцев".

"Эдвард был повышен до сержанта взвода в украинской армии после того, как пробежал километр до товарищей под артиллерийским огнем. Он нес тело бывшего командира взвода с надеждой, что парамедики помогут спасти его жизнь. К сожалению, командиру не смогли помочь", — вспоминает Эдварда собрат.

Он был скромным и всегда заботился о тех, за кого он был ответственен.

Швед Эдвард

Напомним, что в феврале по просьбе президента Владимира Зеленского была создана отдельная воинская часть, в которой служат военные-добровольцы, являющиеся гражданами других стран.

Ранее командир взвода II Интернационального легиона обороны Александр ("Механик") рассказал, как вместе с собратьями защищает Украину.