Захват КПП, "тревожные вести" из воинской части и паника: что сообщают о событиях в Белгородщине (фото, видео)

В Белгородской области война, но пока неизвестно кого с кем

С Белгородской области россии, где прямо сейчас разворачиваются боевые действия продолжают приходить "тревожные" для россиян новости. Там проблемы уже признают, а неизвестные бойцы продвигаются вглубь российской территории.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на информацию в сети.

Так, в рф собрали экстренное совещание по ситуации в Белгородщине, где обсуждают "тревожные" вести.

"Пока сообщение только вот по одному дому пришло и тревожные вести с воинской части", — говорят российские чиновники.

При этом в сети обратили внимание, что рядом с КПП "Грайворон", которое штурмует бронетехника, расположена военная часть 25624. И это хранилище ядерного оружия.

"Арсенал находится в Головчанском лесу: военный городок Белгород-22 позиционируется как мотострелковая часть, однако в том числе является базой хранения "законсервированных" компонентов ядерного вооружения (12 арсенал ГУ МО – РВСН)", — говорят в сети.

Исходя из этого можно предположить, что "тревожные вести" идут именно отсюда.

При этом в сети появляется все больше видео с самого КПП. Утверждается, что российские войска спасаются бегством, пока туда подходит бронетехника атакующих.

Как можно увидеть бои там проходят серьезные, а территория вокруг находится в огне.

В настоящее время уже известно, что российский КПП находится в окружении, а тех россиян, кто не спасся бегством постигла незавидная участь.

Гибель российских солдат подтверждают видео, которые мы не можем публиковать на сайте по причине жестокости. Но даже от таких очевидных фактов россияне пытаются максимально открещиваться и вопят на весь интернет о том, что это фейки.

В самом Грайворонском округе Белгородщины градус паники растет с каждой минутой. Там местные жители уже выстроились в очереди на заправки, чтобы покинуть опасную территорию.

И не удивительно, ведь над населенными пунктами уже проносятся боевые вертолеты.

На фоне всего этого российские добровольцы, которые 22 мая анонсировали о "возвращение домой" заявили об освобождении населенного пункта Козинка, а также о том, что в сам районный центр Грайворона уже зашли передовые отряды.

По поводу пострадавших среди мирного населения: известно о как минимум двух раненых.

Стоит отметить, что в ВСУ никак не комментируют происходящее, а с учетом того, что ранее в Украине многократно заявляли о том, что мы не атакуем рф, то ситуация больше похожа на гражданскую войну в "БНР".

Напомним, ранее мы писали о том, что аэропорт в Белгороде атаковал беспилотник со взрывчаткой.

Также мы сообщали, что в российском Белгороде взорвалась ТЭС.