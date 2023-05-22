Неизвестные освобождают Белгородщину? В сети сообщают о танках, взрывах и стрельбе (видео, фото)

На Белгородщину едут танки

На Белгородщине продолжают происходить непонятные вещи. После обстрелов Грайворонского округа и местного КПП через него и вовсе поехали танки.

Об этом свидетельствуют видео, которые распространяются в сети.

Так, прямо сейчас на КПП "Грайворон", что в Белгородской области разворачиваются нешуточные события. Как можно увидеть на опубликованных видео, через него прорываются неизвестные танки.

О том, что это происходит именно на КПП "Грайворон" можно утверждать по, запечатленным на видео зданиях.

При этом, напомним, что этим событиям предшествовал массированный обстрел КПП.

И пока российские пропагандисты пишут о якобы украинской ДРГ на Белгородщине, с которой прямо сейчас "идет ожесточенный бой", местные власти заявляют, что в результате обстрела региона: пострадавших нет, загорелся склад сена, поврежден забор, а часть ракеты упала в огород.

"Украинские диверсанты пытаются проникнуть в Грайворонский горокруг Белгородской области. Как передают СМИ, боевики хотят зайти на территорию России через село Козинка. Сейчас бой идет в районе деревни Дроновка", — пишут пропагандисты.

На фоне всего этого российские добровольцы, которые 22 мая анонсировали о "возвращение домой" продолжают публиковать все новые видео. На них можно видеть, как военная техника, под крики "РДК (Русский добровольческий корпус — Ред.) вперед" выдвигается в неизвестном направлении.

У россиян же началась неподдельная истерика в связи со всем происходящим. Местные паблики заявляют уже и о якобы "эвакуации", и об атаке авиации.

А Белгородская область продолжает гореть.

Местных призывают "закрываться в своих домах" из-за обстрелов.

А пока Белгородщина горит и взрывается местные власти продолжают твердить о "фейках" и том, что у них "все хорошо".

Напомним, ранее мы писали о том, что аэропорт в Белгороде атаковал беспилотник со взрывчаткой.

Также мы сообщали, что в российском Белгороде взорвалась ТЭС.