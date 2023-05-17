Снова загадочные беспилотники: в Белгородской области рф что-то взорвалось и загорелось

В результате происшествия никто не пострадал

Загадочные случаи с неизвестными беспилотниками в россии продолжаются. На сей раз неспокойно было в Белгородской области, где беспилотный летательный аппарат атаковал погранпункт "Шебекино".

Об этом сегодня, 17 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

Так, около полуночи неизвестный дрон скинул на здание погранпункта два самодельных взрывных устройства. В результате сброса боеприпасов загорелось административное здание пограничного пункта. В паблике также заявляют, что беспилотник якобы залетел со стороны Украины.

"Беспилотник атаковал погранпункт "Шебекино" в Белгородской области. Около полуночи залетевший со стороны Украины дрон (предположительно, со стороны села Плетенёвка) скинул на здание погранпункта 2 СВУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших или жертвах нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 11 мая в Шебекино слышали звуки выстрелов и взрывов по направлению пограничного пункта. Вскоре в сети появились видео с места происшествия, на которых слышна перестрелка.