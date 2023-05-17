Знову загадкові безпілотники: в Білгородській області рф щось вибухнуло і спалахнуло
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Внаслідок пригоди ніхто не постраждав
Загадкові випадки з невідомими безпілотниками у росії продовжуються. Цього разу неспокійно було у Білгородській області, де безпілотний літальний апарат атакував прикордонний пункт "Шебекіно".
Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє Telegram-канал Baza.
Так, близько опівночі невідомий дрон скинув на будівлю прикордонного пункту два саморобні вибухові пристрої. Внаслідок скидання боєприпасів спалахнув адміністративний будинок прикордонного пункту. У пабліку також заявляють, що безпілотник нібито залетів з боку України.
"Безпілотник атакував прикордонний пункт "Шебекіно" в Білгородській області. Близько опівночі дрон, що залетів з боку України (імовірно, з боку села Плетенівка) скинув на будівлю прикордонного пункту 2 СВП", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформації про постраждалих чи жертв немає.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 11 травня в Шебекіно чули звуки пострілів та вибухів у напрямку прикордонного пункту. Незабаром у мережі з’явилися відео з місця події, на яких чути стрілянину.