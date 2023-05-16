Жодного спокійного дня: на Брянщині знову пролунали вибухи (фото, відео)

Дрони майже кожен день турбують жителів прикордонної з Україною області рф

У Брянській області триває сезон "бавовни". Про спрацювання систем протиповітряної оборони звітують з міста Клинці. Знову звинувачують дрон.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Зазначається, що в місті збили "ворожий безпілотник літакового типу".

Місцеві повідомляють, що вибух та світло були в небі після 4:20. Зазначається, що постраждалих немає, пошкоджений балкон житлового будинку. В мережі з'являються відео того, що відбувалося в російському місті.

Клинці на карті

В місті знаходять численні рештки металевих конструкцій. Малоймовірно, що це все уламки дрона.

Брянській області не звикати до проблем із безпілотниками. Тільки у неділю там заявили про одразу дві атаки безпілотниками з застосуванням вибухівки. Одна з них була на складі військової техніки, інша — спрямована проти російського високопоставленого поліцейського в регіоні. За день до цього вибух пролунав на території заводу, що виготовляє сухпайки для окупантів — винним вважають також безпілотник.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не тільки дрони заважають жителям російського прикордоння, а й власна військова техніка. Минулого тижня впали два гелікоптери та два літаки за один день.