шойгу знову "побував" на фронті в Україні: росіяни показали відео з цікавим персонажем

Путінський поплічник нібито перевірив штаб угруповання окупантів "Схід"

Глава міністерства оборони рф сергій шойгу, згідно з рішенням якого змінили головкома військ вторгнення в Україну, нібито побував на Донбасі. Військове відомство стверджує, що він провів перевірку в штабі угруповання окупаційних військ "Схід", а також видав нагороди "загарбникам, які відзначилися" на фронті.

сергій шойгу нібито прибув в Україну

Російська пропаганда вже встигла розтиражувати відеозапис, де шойгу під час "візиту в Україну" заявив окупантам, що вони "наближають перемогу".

"Службу несете гідно, захищаєте нашу батьківщину, допомагаєте тим, кому потрібно допомогти, робите все для того, щоб наблизити той день, який називається днем перемоги", — сказав він.

Варто додати, що на відеозаписі про поїздку шойгу можна помітити одну цікаву особу — генерал-лейтенанта євгена нікіфорова. Саме його західна розвідка називала новим командувачем угрупування військ "Захід" в Україні.

На оприлюдненому міноборони рф ролику нікіфорова ніяк не позначено, але його поява в ньому вказується як "командний пункт угруповання військ "Захід". Це угруповання, як пишуть в мережі, раніше воювало на Харківському напрямку.

СБУ вважає, що нікіфоров причетний до збиття українського транспортника Іл-76 з десантниками 14 червня 2014 року над Луганськом.

З 2016 року нікіфоров увійшов до списків обвинувачених у "злочинах проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку". А з 2018 року потрапив до списку санкцій України.

Крім того, серед нагород, якими російська влада відзначила нікіфорова, є медаль "за звільнення Криму".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у червні шойгу вже нібито їздив в Україну для перевірки просування окупаційних військ та їхніх псевдоуспіхів у так званій "військовій спецоперації". Проте точного підтвердження його візиту тоді так і не знайшли.

Також нагадаємо про ще один фейк російської пропаганди, що видала політ шойгу на гелікоптері в Криму за відвідування "передової" в Україні. Як виявилось, до лінії зіткнення там було 80-100 кілометрів. Однак користувачі соцмереж не виключили, що вона може дійсно переміститися на окупований півострів.