шойгу снова "побывал" на фронте в Украине: россияне показали видео, на нем есть интересный персонаж

Путинский приспешник якобы проверил штаб группировки кафиров "Восток"

Глава министерства обороны россии сергей шойгу, согласно решению которого был изменен главком войск вторжения в Украину, якобы побывал на востоке Украины. Пропагандистское ведомство утверждает, что он провел проверку в штабе, где находится группировка оккупационных войск "Восток", а также выдал награды "отличившимся" на фронте захватчикам. Именно эта захватническая "шайка" принимает участие в боевых действиях на Донецком направлении.

Сергей шойгу якобы прибыл в Украину

Кроме того, российская пропаганда уже успела растиражировать видеозапись, на кадрах которой министром обороны шойгу во время своего визита в Украину заявил перед оккупантами, что те "приближают победу".

"Службу несете достойно, защищаете нашу Родину, помогаете тем, кому нужно помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", — сказал он.

Стоит добавить, что на кадрах видеозаписи по поездке шойгу можно заметить одну интересную личность — генерал-лейтенанта евгения никифорова. Именно это лицо западная разведка называла новым командующим группировкой войск "Запад" в Украине.

На ролике, что обнародовало российское минобороны, никифоров никак не обозначен, в то же время его появление там указывается как "командный пункт группировки войск" Запад. Эта группировка, как пишут в сети, ранее воевала на Харьковском направлении.

Украинская СБУ считает, что никифоров причастен к сбитию самолета Ил-76 ВВС Украины на Донбассе. Это произошло 14 июня 2014 в небе над Луганском.

С 2016 года никифоров вошел в списки обвиняемых в "преступлениях против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка". А с 2018 попал в санкционный список Украины.

Кроме того, среди наград, которыми российские власти отметили никифорова, есть медаль "за освобождение Крыма".

Ранее "Телеграф" сообщал, как в июне министр обороны России Сергей шойгу уже якобы ездил в Украину, чтобы осуществить проверку продвижения оккупационных войск и их псевдоуспехов в так называемой "военные спецоперации". Однако точного подтверждения его визита тогда так и не нашли.